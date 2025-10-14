Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 14 de octubre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 14 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 14 de octubre con los números ganadores de la fecha.
Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 14 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
En el primer lugar se ubicó el 98, cuyo significado en los sueños corresponde a “Lavandera”.
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 0598
2° 1779
3° 2171
4° 6347
5° 9890
6° 1420
7° 8109
8° 1578
9° 0572
10° 4889
11° 5477
12° 3873
13° 1238
14° 6055
15° 7701
16° 1879
17° 1836
18° 6396
19° 3418
20° 6186
En el primer lugar se ubicó el 37, cuyo significado en los sueños corresponde a “El dentista”.
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 6137
2° 5123
3° 0405
4° 5293
5° 1870
6° 5766
7° 7926
8° 6896
9° 9219
10° 7654
11° 2489
12° 6396
13° 0912
14° 8461
15° 8953
16° 8636
17° 6135
18° 2300
19° 2815
20° 0280
En el primer lugar se ubicó el 00, cuyo significado en los sueños corresponde a “Huevo”.
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 5700
2° 5924
3° 8774
4° 7388
5° 6900
6° 3144
7° 9363
8° 5331
9° 2755
10° 5586
11° 3044
12° 6382
13° 4969
14° 8468
15° 8988
16° 4362
17° 1223
18° 4517
19° 0583
20° 2511
En el primer lugar se ubicó el 67, cuyo significado en los sueños corresponde a “Mordida”.
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 6167
2° 3759
3° 4372
4° 8780
5° 4076
6° 1708
7° 5567
8° 0988
9° 4672
10° 7314
11° 7924
12° 8738
13° 5754
14° 4160
15° 9823
16° 0625
17° 8879
18° 0572
19° 9613
20° 7425
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
