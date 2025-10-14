miércoles 15 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 21:32
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 14 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 14 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 14 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, martes 14 de octubre

Resultados del primer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 11:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 98, cuyo significado en los sueños corresponde a “Lavandera”.

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 0598

2° 1779

3° 2171

4° 6347

5° 9890

6° 1420

7° 8109

8° 1578

9° 0572

10° 4889

11° 5477

12° 3873

13° 1238

14° 6055

15° 7701

16° 1879

17° 1836

18° 6396

19° 3418

20° 6186

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 14:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 37, cuyo significado en los sueños corresponde a “El dentista”.

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 6137

2° 5123

3° 0405

4° 5293

5° 1870

6° 5766

7° 7926

8° 6896

9° 9219

10° 7654

11° 2489

12° 6396

13° 0912

14° 8461

15° 8953

16° 8636

17° 6135

18° 2300

19° 2815

20° 0280

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 17:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 00, cuyo significado en los sueños corresponde a “Huevo”.

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 5700

2° 5924

3° 8774

4° 7388

5° 6900

6° 3144

7° 9363

8° 5331

9° 2755

10° 5586

11° 3044

12° 6382

13° 4969

14° 8468

15° 8988

16° 4362

17° 1223

18° 4517

19° 0583

20° 2511

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 19:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 67, cuyo significado en los sueños corresponde a “Mordida”.

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 6167

2° 3759

3° 4372

4° 8780

5° 4076

6° 1708

7° 5567

8° 0988

9° 4672

10° 7314

11° 7924

12° 8738

13° 5754

14° 4160

15° 9823

16° 0625

17° 8879

18° 0572

19° 9613

20° 7425

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

