Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 8 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Los números ganadores:

5217 3961 4490 4966 7196 2933 6004 8443 0761 5005 9250 2964 4997 0739 0931 2887 3194 2302 9217 4656 ¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son? La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs ¿Cómo se juega a la Quiniela? El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

