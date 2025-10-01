miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 12:47
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 1 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 1 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 1 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, miércoles 1 de octubre

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza: 9785 - 85 La Linterna

Los números ganadores

  1. 9785

  2. 2288

  3. 6889

  4. 9113

  5. 3203

  6. 1486

  7. 5018

  8. 4330

  9. 2578

  10. 4959

  11. 7395

  12. 3175

  13. 0960

  14. 7894

  15. 9393

  16. 4842

  17. 6045

  18. 2021

  19. 5865

  20. 6316

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

