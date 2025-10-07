martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 21:11
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 7 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 7 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, martes 7 de octubre

Resultados del primer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 11:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 21, cuyo significado en los sueños corresponde a "Mujer".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 4621

2° 9335

3° 8317

4° 9646

5° 7225

6° 3674

7° 1455

8° 5295

9° 7530

10° 4598

11° 8295

12° 5110

13° 6067

14° 3799

15° 0171

16° 0542

17° 0233

18° 1594

19° 5008

20° 9900

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 14:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 85, cuyo significado en los sueños corresponde a "Linterna".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 0585

2° 2985

3° 5337

4° 0867

5° 1051

6° 6021

7° 3083

8° 7900

9° 3393

10° 7903

11° 4225

12° 9976

13° 7599

14° 9621

15° 0191

16° 7301

17° 3278

18° 8040

19° 0655

20° 0029

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 17:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 35, cuyo significado en los sueños corresponde a "Pajarito".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 4035

2° 6865

3° 5065

4° 9650

5° 4071

6° 8322

7° 5954

8° 3516

9° 9192

10° 8792

11° 4745

12° 1624

13° 5851

14° 5333

15° 7157

16° 7453

17° 6799

18° 4412

19° 7492

20° 5514

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 19:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 78, cuyo significado en los sueños corresponde a "Ramera".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 1278

2° 0603

3° 2026

4° 0559

5° 8552

6° 7808

7° 7842

8° 6625

9° 4065

10° 8728

11° 4576

12° 5617

13° 1539

14° 5871

15° 0165

16° 7337

17° 4928

18° 9098

19° 0678

20° 5837

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

