Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 7 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
En el primer lugar se ubicó el 21, cuyo significado en los sueños corresponde a "Mujer".
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 4621
2° 9335
3° 8317
4° 9646
5° 7225
6° 3674
7° 1455
8° 5295
9° 7530
10° 4598
11° 8295
12° 5110
13° 6067
14° 3799
15° 0171
16° 0542
17° 0233
18° 1594
19° 5008
20° 9900
En el primer lugar se ubicó el 85, cuyo significado en los sueños corresponde a "Linterna".
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 0585
2° 2985
3° 5337
4° 0867
5° 1051
6° 6021
7° 3083
8° 7900
9° 3393
10° 7903
11° 4225
12° 9976
13° 7599
14° 9621
15° 0191
16° 7301
17° 3278
18° 8040
19° 0655
20° 0029
En el primer lugar se ubicó el 35, cuyo significado en los sueños corresponde a "Pajarito".
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 4035
2° 6865
3° 5065
4° 9650
5° 4071
6° 8322
7° 5954
8° 3516
9° 9192
10° 8792
11° 4745
12° 1624
13° 5851
14° 5333
15° 7157
16° 7453
17° 6799
18° 4412
19° 7492
20° 5514
En el primer lugar se ubicó el 78, cuyo significado en los sueños corresponde a "Ramera".
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 1278
2° 0603
3° 2026
4° 0559
5° 8552
6° 7808
7° 7842
8° 6625
9° 4065
10° 8728
11° 4576
12° 5617
13° 1539
14° 5871
15° 0165
16° 7337
17° 4928
18° 9098
19° 0678
20° 5837
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
