Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 7 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Azar. Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre

Azar. Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

En el primer lugar se ubicó el 21 , cuyo significado en los sueños corresponde a "Mujer".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

2° 9335

3° 8317

4° 9646

5° 7225

6° 3674

7° 1455

8° 5295

9° 7530

10° 4598

11° 8295

12° 5110

13° 6067

14° 3799

15° 0171

16° 0542

17° 0233

18° 1594

19° 5008

20° 9900

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 14:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 85, cuyo significado en los sueños corresponde a "Linterna".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 0585

2° 2985

3° 5337

4° 0867

5° 1051

6° 6021

7° 3083

8° 7900

9° 3393

10° 7903

11° 4225

12° 9976

13° 7599

14° 9621

15° 0191

16° 7301

17° 3278

18° 8040

19° 0655

20° 0029

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 17:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 35, cuyo significado en los sueños corresponde a "Pajarito".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 4035

2° 6865

3° 5065

4° 9650

5° 4071

6° 8322

7° 5954

8° 3516

9° 9192

10° 8792

11° 4745

12° 1624

13° 5851

14° 5333

15° 7157

16° 7453

17° 6799

18° 4412

19° 7492

20° 5514

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 19:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 78, cuyo significado en los sueños corresponde a "Ramera".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 1278

2° 0603

3° 2026

4° 0559

5° 8552

6° 7808

7° 7842

8° 6625

9° 4065

10° 8728

11° 4576

12° 5617

13° 1539

14° 5871

15° 0165

16° 7337

17° 4928

18° 9098

19° 0678

20° 5837

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.