Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 6 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 6 de octubre con los números ganadores de la fecha.
En el primer lugar se ubicó el 01, cuyo significado en los sueños corresponde a “Agua”.
El sorteo completo fue el siguiente:
1° 7701
2° 4887
3° 6989
4° 5890
5° 3257
6° 4736
7° 1361
8° 6038
9° 9596
10° 3518
11° 5020
12° 7472
13° 5211
14° 9358
15° 3290
16° 2359
17° 8820
18° 6023
19° 4829
20° 6062
En el primer lugar se ubicó el 46, cuyo significado en los sueños corresponde a “Tomates”.
El sorteo completo fue el siguiente:
1° 9846
2° 3047
3° 3435
4° 1107
5° 9194
6° 2276
7° 2320
8° 1883
9° 4389
10° 3395
11° 2143
12° 0912
13° 7713
14° 7740
15° 8407
16° 1819
17° 3672
18° 3983
19° 6002
20° 5144
En el primer lugar se ubicó el 64, cuyo significado en los sueños corresponde a “Llanto”.
El sorteo completo fue el siguiente:
1° 4664
2° 1073
3° 9122
4° 1164
5° 3641
6° 5177
7° 5690
8° 5612
9° 6826
10° 1355
11° 6851
12° 2213
13° 3180
14° 1663
15° 1893
16° 1969
17° 9042
18° 3295
19° 0439
20° 8764
En el primer lugar se ubicó el 03, cuyo significado en los sueños corresponde a “San Cono”.
El sorteo completo fue el siguiente:
1° 9803
2° 3828
3° 2989
4° 4476
5° 1800
6° 3366
7° 7953
8° 2785
9° 2552
10° 8843
11° 0473
12° 9066
13° 3430
14° 1250
15° 5830
16° 6023
17° 8023
18° 9503
19° 8614
20° 6843
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
