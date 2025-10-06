lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 21:46
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 6 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
tombola quiniela.jpg

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 6 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, lunes 6 de octubre

Primer sorteo – 11:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 01, cuyo significado en los sueños corresponde a “Agua”.

El sorteo completo fue el siguiente:

1° 7701

2° 4887

3° 6989

4° 5890

5° 3257

6° 4736

7° 1361

8° 6038

9° 9596

10° 3518

11° 5020

12° 7472

13° 5211

14° 9358

15° 3290

16° 2359

17° 8820

18° 6023

19° 4829

20° 6062

Segundo sorteo – 14:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 46, cuyo significado en los sueños corresponde a “Tomates”.

El sorteo completo fue el siguiente:

1° 9846

2° 3047

3° 3435

4° 1107

5° 9194

6° 2276

7° 2320

8° 1883

9° 4389

10° 3395

11° 2143

12° 0912

13° 7713

14° 7740

15° 8407

16° 1819

17° 3672

18° 3983

19° 6002

20° 5144

Tercer sorteo – 17:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 64, cuyo significado en los sueños corresponde a “Llanto”.

El sorteo completo fue el siguiente:

1° 4664

2° 1073

3° 9122

4° 1164

5° 3641

6° 5177

7° 5690

8° 5612

9° 6826

10° 1355

11° 6851

12° 2213

13° 3180

14° 1663

15° 1893

16° 1969

17° 9042

18° 3295

19° 0439

20° 8764

Cuarto sorteo – 19:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 03, cuyo significado en los sueños corresponde a “San Cono”.

El sorteo completo fue el siguiente:

1° 9803

2° 3828

3° 2989

4° 4476

5° 1800

6° 3366

7° 7953

8° 2785

9° 2552

10° 8843

11° 0473

12° 9066

13° 3430

14° 1250

15° 5830

16° 6023

17° 8023

18° 9503

19° 8614

20° 6843

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

