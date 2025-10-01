A tres semanas de las elecciones, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron

En un clima marcado por la cuenta regresiva hacia las elecciones de octubre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al gobernador bonaerense Axel Kicillof en un encuentro que se extendió durante una hora y media y tuvo como eje central la unidad del peronismo.

Desde el entorno del mandatario provincial calificaron la reunión como “ un buen encuentro ”, en el que se abordaron temas vinculados al escenario político local, la situación internacional y la estrategia electoral de octubre .

El contenido de la conversación giró principalmente en torno al plano electoral. Según señalaron fuentes de ambos espacios, hubo coincidencia en que “hay que sumar fuerzas para la elección de octubre” .

Si bien no se difundió una foto oficial del encuentro, no se descarta que lo hagan en los próximos días.

El contexto de la reunión

Se trató del primer cara a cara entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof en más de 100 días desde la detención de la exmandataria. La última vez que se habían visto fue el 10 de junio, en la sede del PJ, cuando dirigentes kirchneristas aguardaban junto a la expresidenta la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

El último mano a mano entre ambos había ocurrido el 6 de junio, en un contexto mucho más limitado y previo al actual panorama judicial y electoral.

Política nacional e internacional

Más allá de la estrategia electoral, Cristina y Kicillof repasaron la coyuntura nacional y la agenda internacional. Coincidieron en que el panorama para la Argentina es “complejo”, aunque destacaron el apoyo político del gobierno de Donald Trump a la gestión nacional, un factor que también atraviesa el tablero local.