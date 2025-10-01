miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 20:13
Política.

A tres semanas de las elecciones, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron

Cristina Kirchner y Axel Kicillof mantuvieron un encuentro de una hora y media centrado en la unidad del PJ y la estrategia electoral de octubre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Lee además
Cristina Kirchner.
Posteo.

Cristina Kirchner volvió a cuestionar a Javier Milei por los dólares
Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza
Elecciones 2025.

Pedro Pascuttini visitó Susques y se reunió con distintos dirigentes políticos

Desde el entorno del mandatario provincial calificaron la reunión como “un buen encuentro”, en el que se abordaron temas vinculados al escenario político local, la situación internacional y la estrategia electoral de octubre.

La estrategia rumbo a octubre

El contenido de la conversación giró principalmente en torno al plano electoral. Según señalaron fuentes de ambos espacios, hubo coincidencia en que “hay que sumar fuerzas para la elección de octubre”.

Si bien no se difundió una foto oficial del encuentro, no se descarta que lo hagan en los próximos días.

El contexto de la reunión

Se trató del primer cara a cara entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof en más de 100 días desde la detención de la exmandataria. La última vez que se habían visto fue el 10 de junio, en la sede del PJ, cuando dirigentes kirchneristas aguardaban junto a la expresidenta la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

El último mano a mano entre ambos había ocurrido el 6 de junio, en un contexto mucho más limitado y previo al actual panorama judicial y electoral.

Política nacional e internacional

Más allá de la estrategia electoral, Cristina y Kicillof repasaron la coyuntura nacional y la agenda internacional. Coincidieron en que el panorama para la Argentina es “complejo”, aunque destacaron el apoyo político del gobierno de Donald Trump a la gestión nacional, un factor que también atraviesa el tablero local.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner volvió a cuestionar a Javier Milei por los dólares

Pedro Pascuttini visitó Susques y se reunió con distintos dirigentes políticos

Las lapiceras para las elecciones de 2025 no se borran ni son marca Filgo: son indelebles y marca Ezco

Elecciones 2025 en Jujuy: así será la Boleta Única de Papel para el 26 de octubre

Se oficializó el bono de octubre para jubilados: ¿De cuánto es?

Lo que se lee ahora
Reverso - lapicera
Reverso.

Las lapiceras para las elecciones de 2025 no se borran ni son marca Filgo: son indelebles y marca Ezco

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Sin agua en barrios de nuestra ciudad desde el mediodía video
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú video
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel