miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 09:31
Economía.

Se oficializó el bono de octubre para jubilados: ¿De cuánto es?

La medida quedó formalizada en el Decreto 700/2025, difundido este miércoles en el Boletín Oficial. Montos y alcance del beneficio para jubilados y pensionados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Es oficial el bono de octubre para jubilados: de cuánto es.

Es oficial el bono de octubre para jubilados: de cuánto es.

El Gobierno de Javier Milei continúa manteneniendo sin cambios, desde hace casi 19 meses, el bono adicional que complementa los haberes consolida la pérdida de poder adquisitivo de este grupo, uno de los más afectados por la política económica libertaria. Esa medida quedó formalizada a través del Decreto 700/2025.

Lee además
Programa Hogar ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
jubilacion anticipada anses: el gobierno prorroga el beneficio por un ano mas
Economía.

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

La decisión se difundió este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados de ANSES.

Jubilados y pensionados de ANSES.

Bono extraordinario: sin actualización desde 2024

En el documento, el gobierno libertario confirmó que los jubilados y pensionados seguirán percibiendo el bono extraordinario, que permanece en 70 mil pesos desde marzo de 2024, pese al fuerte aumento de los precios registrado durante los últimos 19 meses.

La disposición incluye a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez o por vejez, a las madres con siete o más hijos y a quienes perciben pensiones graciables.

Aunque el bono quedó fuertemente desactualizado por la inflación, la administración de Milei defendió la continuidad de la medida argumentando que busca preservar la capacidad de compra de las jubilaciones y pensiones, para impedir que los ingresos de los adultos mayores sigan deteriorándose.

Jubilados y pensionados de Anses.

Montos y alcance del beneficio para jubilados y pensionados

El alcance del beneficio comprende a jubilados y pensionados que cobran haberes contributivos administrados por la Anses, así como a aquellos que perciben ingresos provenientes de ex-Cajas o Institutos de Previsión Provinciales y Municipales que fueron transferidos a la órbita nacional.

También se aplica a los beneficiarios de la PUAM, a pensiones no contributivas por edad avanzada o por discapacidad, a madres con siete hijos o más y a pensiones de carácter graciable.

Con la oficialización de este complemento, el haber mínimo en octubre llegará a 396.298,38 pesos, mientras que la PUAM se ubicará en 331.039 pesos. La pensión por invalidez laboral también se verá incrementada con este bono, elevando su monto total a 298.409 pesos.

Jubilados
La difusión de la inflación de mayo activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la Anses

La difusión de la inflación de mayo activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la Anses

Para los beneficiarios cuyos ingresos superen el haber mínimo, el pago del bono será proporcional: se ajustará de manera que la suma final alcance el máximo permitido, calculado como la combinación del haber mínimo previsional más el valor máximo del bono extraordinario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿Cuál es el monto que se recibe por cantidad de hijos?

Las lapiceras para las elecciones de 2025 no se borran ni son marca Filgo: son indelebles y marca Ezco

Elecciones 2025 en Jujuy: así será la Boleta Única de Papel para el 26 de octubre

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa
Política.

Elecciones 2025 en Jujuy: así será la Boleta Única de Papel para el 26 de octubre

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel