Se oficializó el bono de octubre para jubilados: ¿De cuánto es?

El Gobierno de Javier Milei continúa manteneniendo sin cambios, desde hace casi 19 meses , el bono adicional que complementa los haberes consolida la pérdida de poder adquisitivo de este grupo, uno de los más afectados por la política económica libertaria . Esa medida quedó formalizada a través del Decreto 700/2025.

La decisión se difundió este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas de Milei , el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello .

En el documento, el gobierno libertario confirmó que los jubilados y pensionados seguirán percibiendo el bono extraordinario , que permanece en 70 mil pesos desde marzo de 2024, pese al fuerte aumento de los precios registrado durante los últimos 19 meses.

La disposición incluye a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez o por vejez, a las madres con siete o más hijos y a quienes perciben pensiones graciables.

Aunque el bono quedó fuertemente desactualizado por la inflación, la administración de Milei defendió la continuidad de la medida argumentando que busca preservar la capacidad de compra de las jubilaciones y pensiones, para impedir que los ingresos de los adultos mayores sigan deteriorándose.

Jubilados y pensionados de Anses.

Montos y alcance del beneficio para jubilados y pensionados

El alcance del beneficio comprende a jubilados y pensionados que cobran haberes contributivos administrados por la Anses, así como a aquellos que perciben ingresos provenientes de ex-Cajas o Institutos de Previsión Provinciales y Municipales que fueron transferidos a la órbita nacional.

También se aplica a los beneficiarios de la PUAM, a pensiones no contributivas por edad avanzada o por discapacidad, a madres con siete hijos o más y a pensiones de carácter graciable.

Con la oficialización de este complemento, el haber mínimo en octubre llegará a 396.298,38 pesos, mientras que la PUAM se ubicará en 331.039 pesos. La pensión por invalidez laboral también se verá incrementada con este bono, elevando su monto total a 298.409 pesos.

Para los beneficiarios cuyos ingresos superen el haber mínimo, el pago del bono será proporcional: se ajustará de manera que la suma final alcance el máximo permitido, calculado como la combinación del haber mínimo previsional más el valor máximo del bono extraordinario.