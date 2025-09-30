martes 30 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2025 - 09:28
Economía.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿Cuál es el monto que se recibe por cantidad de hijos?

La entidad gubernamental difundió los detalles completos sobre los importes asignados a los diferentes beneficiarios correspondientes al mes de septiembre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuánto corresponde cobrar por cantidad de hijos.

Cuánto corresponde cobrar por cantidad de hijos.

En las últimas semanas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó un incremento en todas sus prestaciones que regirá desde octubre. Beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH), junto con las jubilaciones y pensiones, tendrán una suba del 1,9% tras conocerse el índice de inflación de agosto.

Lee además
Programa Hogar ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Cronograma de pagos de ANSES.
País.

Cuándo cobro ANSES octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Además, el organismo difundió el cronograma de acreditaciones para el décimo mes del año, el cual dará inicio el 8 de octubre. Los haberes se transfieren de manera automática a las cuentas bancarias de los beneficiarios, aunque la fecha exacta de cobro varía según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

AUH
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un beneficio económico destinado a padres, madres o representantes legales, con el objetivo de garantizar que los niños y adolescentes bajo su cuidado cuenten con las mismas posibilidades y recursos. Para poder acceder a esta ayuda, el beneficiario debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

  • Ser desocupado
  • Ser trabajador no registrado o sin aportes
  • Ser trabajador de casas particulares
  • Ser monotributista social
AUH
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025.

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025.

Para poder acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir condiciones indispensables: ser ciudadanos argentinos y vivir en el país, o en el caso de extranjeros o naturalizados, contar con un mínimo de dos años de residencia. En cuanto a los hijos, estos deben ser menores de 18 años y no estar casados, aunque no existe límite de edad para aquellos que presenten alguna discapacidad.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

Para el mes de octubre, el importe completo de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $117.273. ANSES retiene el 20% de esta suma, por lo que los beneficiarios percibirán inicialmente $93.819,73.

calendario anses.jpg

El saldo pendiente se abonará una vez que se entregue la Libreta AUH, un documento que certifica el cumplimiento de los controles de salud, la vacunación y la asistencia escolar de cada niño o adolescente a cargo.

Montos de octubre según la cantidad de hijos

  • Familias con 1 hijo: AUH $93.800,77 - Tarjeta Alimentar $52.250 = total aproximado $146.050,77
  • Familias con 2 hijos: AUH $187.601,54 - Tarjeta Alimentar $81.936 = total aproximado $269.537,54
  • Familias con 3 hijos: AUH $281.402,31 - Tarjeta Alimentar $108.062 = total aproximado $389.464,31
  • Hogares con niños menores de 3 años: ingreso total hasta $433.694,31 con el extra del Plan 1000 Días

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Cuándo cobro ANSES octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

La buena noticia para jubilados y pensionados de ANSES: dos extras en octubre 2025

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

PUAM de ANSES: así quedaron los montos para octubre 2025

Lo que se lee ahora
jubilacion anticipada anses: el gobierno prorroga el beneficio por un ano mas
Economía.

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este martes 30 de septiembre: lugares y horarios

Foto ilustrativa. video
Fauna.

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Cronograma de pagos de ANSES.
País.

Cuándo cobro ANSES octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel