Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿Cuál es el monto que se recibe por cantidad de hijos?

En las últimas semanas, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comunicó un incremento en todas sus prestaciones que regirá desde octubre . Beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) , junto con las jubilaciones y pensiones , tendrán una suba del 1,9% tras conocerse el índice de inflación de agosto .

Además, el organismo difundió el cronograma de acreditaciones para el décimo mes del año, el cual dará inicio el 8 de octubre . Los haberes se transfieren de manera automática a las cuentas bancarias de los beneficiarios, aunque la fecha exacta de cobro varía según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) .

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un beneficio económico destinado a padres, madres o representantes legales , con el objetivo de garantizar que los niños y adolescentes bajo su cuidado cuenten con las mismas posibilidades y recursos . Para poder acceder a esta ayuda, el beneficiario debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos :

Ser desocupado

Ser trabajador no registrado o sin aportes

Ser trabajador de casas particulares

Ser monotributista social

Para poder acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir condiciones indispensables: ser ciudadanos argentinos y vivir en el país, o en el caso de extranjeros o naturalizados, contar con un mínimo de dos años de residencia. En cuanto a los hijos, estos deben ser menores de 18 años y no estar casados, aunque no existe límite de edad para aquellos que presenten alguna discapacidad.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

Para el mes de octubre, el importe completo de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $117.273. ANSES retiene el 20% de esta suma, por lo que los beneficiarios percibirán inicialmente $93.819,73.

El saldo pendiente se abonará una vez que se entregue la Libreta AUH, un documento que certifica el cumplimiento de los controles de salud, la vacunación y la asistencia escolar de cada niño o adolescente a cargo.

Montos de octubre según la cantidad de hijos