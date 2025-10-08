Fernando Sabag Montiel condenado a 10 años de prisión por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

Fernando Sabag Montiel fue condenado hoy a diez años de prisión por el atentado fallido cometido contra Cristina Fernández de Kirchner el 1° de septiembre de 2022. El fallo corresponde al Tribunal Oral Criminal Federal Nº 6, que calificó el hecho como tentativa de homicidio agravada , tomando en cuenta las circunstancias que la fiscalía y la querella habían señalado.

¿Qué fue el atentado contra Cristina Kirchner?

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fue un intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando la entonces vicepresidenta llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

Esa noche, cerca de las 20:50, Cristina saludaba a un grupo de militantes cuando Fernando André Sabag Montiel se acercó y le apuntó con un arma de fuego a escasos centímetros de la cabeza. Gatilló, pero el arma —una pistola calibre .32— no disparó porque no tenía munición en la recámara.

El atacante fue detenido en el acto por la custodia y los militantes que se encontraban en el lugar. Días después también fueron arrestados su pareja, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, acusados de haber participado en la planificación del atentado.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, y la fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, la participación de más de una persona y el móvil político.

El atentado provocó una conmoción nacional e internacional, con manifestaciones de repudio de todos los sectores políticos. Fue considerado uno de los episodios más graves desde el regreso de la democracia en la Argentina, por tratarse de un intento directo contra una figura institucional de alto rango.

La investigación incluyó pericias sobre los teléfonos de los implicados, análisis de cámaras de seguridad y estudios balísticos. El proceso judicial determinó la responsabilidad de Sabag Montiel como autor directo del ataque, por el que fue condenado a diez años de prisión. Su pareja, Brenda Uliarte, recibió una condena de ocho años como partícipe secundaria.