miércoles 08 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2025 - 14:05
Justicia.

Fernando Sabag Montiel condenado a 10 años de prisión por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

El tribunal halló a Fernando Sabag Montiel culpable de tentativa de homicidio agravado, en un fallo que reaviva el caso que conmocionó a la Argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fernando Sabag Montiel.

Fernando Sabag Montiel.

Fernando Sabag Montiel fue condenado hoy a diez años de prisión por el atentado fallido cometido contra Cristina Fernández de Kirchner el 1° de septiembre de 2022. El fallo corresponde al Tribunal Oral Criminal Federal Nº 6, que calificó el hecho como tentativa de homicidio agravada, tomando en cuenta las circunstancias que la fiscalía y la querella habían señalado.

Lee además
Resultados de la Quiniela de Tucumán
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre
José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional
Urgente.

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

Además, Brenda Uliarte fue condenada a 8 años de prisión.

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

¿Qué fue el atentado contra Cristina Kirchner?

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fue un intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando la entonces vicepresidenta llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

Esa noche, cerca de las 20:50, Cristina saludaba a un grupo de militantes cuando Fernando André Sabag Montiel se acercó y le apuntó con un arma de fuego a escasos centímetros de la cabeza. Gatilló, pero el arma —una pistola calibre .32— no disparó porque no tenía munición en la recámara.

El atacante fue detenido en el acto por la custodia y los militantes que se encontraban en el lugar. Días después también fueron arrestados su pareja, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, acusados de haber participado en la planificación del atentado.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, y la fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, la participación de más de una persona y el móvil político.

El atentado provocó una conmoción nacional e internacional, con manifestaciones de repudio de todos los sectores políticos. Fue considerado uno de los episodios más graves desde el regreso de la democracia en la Argentina, por tratarse de un intento directo contra una figura institucional de alto rango.

La investigación incluyó pericias sobre los teléfonos de los implicados, análisis de cámaras de seguridad y estudios balísticos. El proceso judicial determinó la responsabilidad de Sabag Montiel como autor directo del ataque, por el que fue condenado a diez años de prisión. Su pareja, Brenda Uliarte, recibió una condena de ocho años como partícipe secundaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

Hallaron a una madre y su hija calcinadas: investigan un doble femicidio

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

Errores comunes al comprar palas de pádel y cómo evitarlos

Lo que se lee ahora
Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Choque en Mar del Plata.
Mar del Plata.

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Doble femicidio en Bahía Blanca.
Bahía Blanca.

Hallaron a una madre y su hija calcinadas: investigan un doble femicidio

AUH.
ANSES.

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación y por qué

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel