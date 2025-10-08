José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato. En una nota presentada este 8 de octubre y dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, el dirigente oficialista ligado al escándalo de Fred Machado alegó su licencia por “motivos particulares”.

El pasado fin de semana, Espert ya había declinado su candidatura a renovar su banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires luego de que trascendiera que había recibido USD 200 mil por parte de una compañía vinculada a Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos.

Un día después había presentado su renuncia a la Comisión de Presupuesto, donde la oposición exigía su salida en el inicio del debate de la ley de gastos del 2026. Y este miércoles se sumó el pedido de licencia como diputado nacional.

jose luis espert Hasta cuándo es el mandato de José Luis Espert en el Congreso José Luis Espert tenía mandato como diputado nacional hasta el próximo 9 de diciembre. Es por eso, que su pedido de licencia será hasta esa fecha.

Cabe destacar que Espert ya analizaba esta posibilidad luego de haber bajado su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires, de haber renunciado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabezaba y en medio de la avanzada de un sector de la oposición que apuesta a debatir su destitución. Este pedido de licencia también se da en el marco del llamado a sesión para este miércoles a las 12. En ella, se tratarán tanto la separación de Espert de la Comisión de Presupuesto como los cambios a la ley que regula la utilización de los DNU por parte del Poder Ejecutivo y numerosos pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

