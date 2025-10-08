miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 10:02
Elecciones 2025.

La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

La Cámara Electoral decidió mantener la nómina original de candidatos para las elecciones 2025 y Karen Reichardt encabezará la lista de La Libertad Avanza.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Diego Santilli y Karen Reichardt.

Qué resolvió la Justicia Electoral

El fallo, identificado como Resolución CNE 9705-2025, analizó las renuncias presentadas por Espert —quien encabezaba la lista—, por Lucía Elizabeth Benardoni (titular N°34) y María Gabriela Gobea (suplente N°5).

Sin embargo, el juez rechazó el pedido de corrimiento que había presentado la alianza La Libertad Avanza (LLA) y dispuso mantener el orden original de candidatos. Según la resolución, aceptar la modificación habría vulnerado los principios de paridad de género y los criterios establecidos por la normativa vigente en materia electoral.

El mensaje de Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert
Los fundamentos de la decisión

Ramos Padilla explicó que el artículo 7 del Decreto 171/19, invocado por el espacio político, no puede aplicarse en casos donde se pretende reemplazar al primer candidato titular. El magistrado señaló que hacerlo significaría “admitir un remedio contra el propio colectivo protegido”, en referencia a la paridad entre varones y mujeres que exige la ley.

Además, sostuvo que el proceso electoral ya se encuentra avanzado y que permitir un cambio en la cabeza de lista a esta altura atentaría contra la transparencia y la igualdad de condiciones en la competencia electoral.

Cómo quedará conformada la lista de LLA

Con esta resolución, la lista de diputados nacionales por Buenos Aires de La Libertad Avanza quedará encabezada por Karina Celia Vázquez, conocida públicamente como Karen Reichardt.

El segundo lugar lo ocupa Diego César Santilli, seguido por Gladys Noemí Humenuk, Sebastián Miguel Pareja y Johanna Sabrina Longo. De esta forma, la boleta mantiene la composición que ya había sido oficializada por la justicia electoral en etapas anteriores del proceso.

La renuncia de Espert había generado un fuerte debate dentro de La Libertad Avanza, con versiones sobre un posible reacomodamiento interno y la incorporación de nuevos referentes en los primeros lugares.

La conductora de la Televisión Pública y exchica Playboy, Karen Reichardt competirá en la lista de José Luis Espert por La Libertad Avanza.

