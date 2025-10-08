La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este miércoles no autorizar el reemplazo del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza , luego de la renuncia de José Luis Espert. La medida, que lleva la firma del juez Alejo Ramos Padilla, deja firme la lista oficializada de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre de 2025 .

El fallo, identificado como Resolución CNE 9705-2025 , analizó las renuncias presentadas por Espert —quien encabezaba la lista—, por Lucía Elizabeth Benardoni (titular N°34) y María Gabriela Gobea (suplente N°5).

Sin embargo, el juez rechazó el pedido de corrimiento que había presentado la alianza La Libertad Avanza (LLA) y dispuso mantener el orden original de candidatos. Según la resolución, aceptar la modificación habría vulnerado los principios de paridad de género y los criterios establecidos por la normativa vigente en materia electoral.

Los fundamentos de la decisión

Ramos Padilla explicó que el artículo 7 del Decreto 171/19, invocado por el espacio político, no puede aplicarse en casos donde se pretende reemplazar al primer candidato titular. El magistrado señaló que hacerlo significaría “admitir un remedio contra el propio colectivo protegido”, en referencia a la paridad entre varones y mujeres que exige la ley.

Además, sostuvo que el proceso electoral ya se encuentra avanzado y que permitir un cambio en la cabeza de lista a esta altura atentaría contra la transparencia y la igualdad de condiciones en la competencia electoral.

Cómo quedará conformada la lista de LLA

Con esta resolución, la lista de diputados nacionales por Buenos Aires de La Libertad Avanza quedará encabezada por Karina Celia Vázquez, conocida públicamente como Karen Reichardt.

El segundo lugar lo ocupa Diego César Santilli, seguido por Gladys Noemí Humenuk, Sebastián Miguel Pareja y Johanna Sabrina Longo. De esta forma, la boleta mantiene la composición que ya había sido oficializada por la justicia electoral en etapas anteriores del proceso.

La renuncia de Espert había generado un fuerte debate dentro de La Libertad Avanza, con versiones sobre un posible reacomodamiento interno y la incorporación de nuevos referentes en los primeros lugares.