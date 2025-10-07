Diego Santilli no podrá reemplazar a José Luis Espert: lo hará Karen Reichardt

Diego Santilli.

La fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, consideró que Diego Santilli no está habilitado para ocupar el primer lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en reemplazo de José Luis Espert.

La decisión, que ahora deberá ser resuelta por el juez federal Alejo Ramos Padilla, podría modificar el esquema político de La Libertad Avanza en el tramo final de la campaña.

La definición de la fiscal se conoció luego de la renuncia presentada por Espert, quien se vio envuelto en denuncias que lo vinculan con el empresario Fred Machado, actualmente acusado de narcotráfico. Tras su salida, el oficialismo había impulsado que Santilli —referente del PRO aliado al espacio libertario— encabezara la boleta, desplazando a la actriz Karen Reichardt, segunda en la nómina.

jose luis espert José Luis Espert.

Sin embargo, Roteta dictaminó que el reemplazo no puede realizarse de esa manera, ya que debe respetarse el orden original y el criterio de género establecido en el Decreto 171/2019. Según esa norma, cuando un candidato renuncia, fallece o queda inhabilitado, su lugar debe ser ocupado por la persona del mismo género que le sigue en la lista. En este caso, Reichardt debería pasar a ocupar el primer puesto, y los demás aspirantes avanzar un lugar. El dictamen deja sin efecto la posibilidad de que Santilli lidere la lista, aunque la decisión final recaerá en Ramos Padilla, juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Su resolución definirá cómo quedará conformada la boleta de La Libertad Avanza, en un contexto de tensiones internas y negociaciones políticas a pocos días de las elecciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.