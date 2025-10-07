martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 17:42
Política.

Diego Santilli no podrá reemplazar a José Luis Espert: lo hará Karen Reichardt

La fiscal electoral de La Plata resolvió que Diego Santilli no puede reemplazar a José Luis Espert en el primer lugar de la lista de diputados por Buenos Aires.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La decisión, que ahora deberá ser resuelta por el juez federal Alejo Ramos Padilla, podría modificar el esquema político de La Libertad Avanza en el tramo final de la campaña.

Sin embargo, Roteta dictaminó que el reemplazo no puede realizarse de esa manera, ya que debe respetarse el orden original y el criterio de género establecido en el Decreto 171/2019. Según esa norma, cuando un candidato renuncia, fallece o queda inhabilitado, su lugar debe ser ocupado por la persona del mismo género que le sigue en la lista. En este caso, Reichardt debería pasar a ocupar el primer puesto, y los demás aspirantes avanzar un lugar.

El dictamen deja sin efecto la posibilidad de que Santilli lidere la lista, aunque la decisión final recaerá en Ramos Padilla, juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Su resolución definirá cómo quedará conformada la boleta de La Libertad Avanza, en un contexto de tensiones internas y negociaciones políticas a pocos días de las elecciones.

