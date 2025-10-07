Tras la baja de José Luis Espert, ¿Cuánto saldría reimprimir las boletas?

Este lunes Espert renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La decisión de José Luis Espert de bajarse de la candidatura a primer lugar en la lista bonaerense de La Libertad Avanza desató una nueva polémica . Con los comicios tan cerca , se estima que ya está impresa casi la mitad de las boletas que utilizarán millones de votantes en la Provincia de Buenos Aires .

No obstante, al tratarse de un modelo de boleta única , sería necesario reimprimir la totalidad , lo que implicaría un gasto estimado en $15.000 millones o aproximadamente 10 millones de dólares . En paralelo, mientras la gestión de Javier Milei insiste en que “ no hay plata ”, la modificación podría representar para el Estado un desembolso de magnitud millonaria .

Tras la renuncia de Espert , desde La Libertad Avanza anunciaron que su intención es postular a Diego Santilli como reemplazo . No obstante, para que su nombre y fotografía aparezcan en las boletas , será necesario que la justicia electoral valide formalmente los cambios .

El desafío extra para la administración radica en que los plazos legales ya se encuentran ampliamente vencidos, dado que: “Con una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario, las agrupaciones políticas presentan ante la justicia electoral nacional: la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica durante el proceso electoral. También deben presentar las fotografías de las personas que se postulan para los diferentes cargos, para ser colocadas en la Boleta Única.”

Plazos vencidos y presión para que Espert deje su banca

Los plazos legales ya están ampliamente cumplidos, considerando que faltan solo 20 días para los comicios en todo el territorio nacional. Incluso si se autorizara la modificación, los tiempos para aprobar los cambios y reimprimir las boletas serían extremadamente limitados.

El lunes pasado, Espert presentó su renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Ante el escándalo en el que se ve involucrado, se intensifica el pedido de que también deje su banca como diputado nacional.