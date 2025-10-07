martes 07 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2025 - 10:33
Política.

Tras la baja de José Luis Espert, ¿Cuánto saldría reimprimir las boletas?

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura implicaría reimprimir la boleta única, con un costo millonario equivalente a unas 40.000 jubilaciones mínimas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Este lunes Espert renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.&nbsp;

Este lunes Espert renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. 

La decisión de José Luis Espert de bajarse de la candidatura a primer lugar en la lista bonaerense de La Libertad Avanza desató una nueva polémica. Con los comicios tan cerca, se estima que ya está impresa casi la mitad de las boletas que utilizarán millones de votantes en la Provincia de Buenos Aires.

Lee además
José Luis Espert
Política.

Comunicado del Frente Primero Jujuy Avanza sobre la renuncia de José Luis Espert
jose luis espert tambien renuncio a la comision de presupuesto de la camara de diputados
Política.

José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

No obstante, al tratarse de un modelo de boleta única, sería necesario reimprimir la totalidad, lo que implicaría un gasto estimado en $15.000 millones o aproximadamente 10 millones de dólares. En paralelo, mientras la gestión de Javier Milei insiste en que “no hay plata”, la modificación podría representar para el Estado un desembolso de magnitud millonaria.

El gobierno nacional pidió reimprimir las boletas de Buenos Aires.

Diego Santilli como reemplazo de José Luis Espert

Tras la renuncia de Espert, desde La Libertad Avanza anunciaron que su intención es postular a Diego Santilli como reemplazo. No obstante, para que su nombre y fotografía aparezcan en las boletas, será necesario que la justicia electoral valide formalmente los cambios.

El desafío extra para la administración radica en que los plazos legales ya se encuentran ampliamente vencidos, dado que: “Con una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario, las agrupaciones políticas presentan ante la justicia electoral nacional: la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica durante el proceso electoral. También deben presentar las fotografías de las personas que se postulan para los diferentes cargos, para ser colocadas en la Boleta Única.”

La Libertad Avanza pidió la reimpresión de boletas tras la renuncia de Espert.

Plazos vencidos y presión para que Espert deje su banca

Los plazos legales ya están ampliamente cumplidos, considerando que faltan solo 20 días para los comicios en todo el territorio nacional. Incluso si se autorizara la modificación, los tiempos para aprobar los cambios y reimprimir las boletas serían extremadamente limitados.

La dificultad adicional con la que cuenta el gobierno es que los plazos se encuentran largamente vencidos.

El lunes pasado, Espert presentó su renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Ante el escándalo en el que se ve involucrado, se intensifica el pedido de que también deje su banca como diputado nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado del Frente Primero Jujuy Avanza sobre la renuncia de José Luis Espert

José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Fred Machado reconoció que financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos

El Gobierno busca reimprimir todas las boletas en Buenos Aires para poner a Diego Santilli

Lo que se lee ahora
los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.
Justicia.

Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

AUH.
ANSES.

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel