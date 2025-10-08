miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 10:02
Política.

Allanaron la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert

El operativo se llevó a cabo en Viedma poco antes de la detención de Fred Machado por tráfico de drogas, previo a su traslado hacia Estados Unidos.

Por  Redacción de TodoJujuy
Allanan la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert.

 

Este miércoles, la Policía Federal Argentina hizo un registro en el domicilio de Fred Machado, situado en Viedma, Río Negro. Allí, el empresario acusado de narcotráfico, vinculado a José Luis Espert, cumplía prisión domiciliaria y fue detenido para iniciar su proceso de extradición hacia Estados Unidos, según confirmaron fuentes vinculadas al caso.

El operativo se enmarca dentro de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Espert, a cargo del fiscal federal Federico Domínguez, iniciada por el dirigente Juan Grabois. La causa se centra en un pago de 200 mil dólares que el ex candidato bonaerense de La Libertad Avanza admitió haber recibido de Machado. En declaraciones recientes, el empresario confirmó tanto su relación con Espert como la recepción de dichos pagos.

Juan Grabois y José Luis Espert, denunciante y denunciado.

Fred Machado detenido y procedimiento judicial en curso

Desde la noche anterior, el empresario permanece alojado en una celda de la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina, mientras el Servicio Penitenciario Federal evalúa a qué establecimiento penitenciario será trasladado antes de su salida hacia Estados Unidos.

Por su parte, el fiscal federal Federico Domínguez decidió imputar a José Luis Espert el martes, pocas horas antes del traslado de Machado. El juez de San Isidro, Lino Mirabelli, optó por encomendar la investigación al fiscal.

Fred Machado fue detenido en Viedma y será extraditado a EEUU.

En la presentación judicial, Juan Grabois solicitó que se investigue si los fondos entregados a Espert, presuntamente originados en una organización criminal actualmente juzgada por la Justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por delitos vinculados al tráfico de drogas, podrían constituir una operación de lavado de dinero.

Además, pidió que se determine si dichos hechos configuran el delito previsto en el artículo 303, inciso 1 del Código Penal argentino, que sanciona el lavado de activos con penas de entre tres y diez años de prisión.

Origen del pago y vínculo con la campaña presidencial de José Luis Espert

El abono de 200 mil dólares, efectuado entre enero y febrero de 2020, está registrado en la causa judicialUSA v. Mercer-Erwin et al.”, de la cual el equipo de Juan Grabois extrajo información que sirvió de base para presentar la denuncia. En ese marco, Grabois también señaló que Espert utilizó vehículos y aeronaves pertenecientes al empresario rionegrino durante su campaña presidencial de 2019.

Allanan la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert.

En relación con la transacción, el diputado declaró recientemente: “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”. La empresa mencionada corresponde a Minas del Pueblo, con sede en Guatemala. Según su versión, los 200 mil dólares constituían “un adelanto en virtud de ese contrato” y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.

El minuto cero de la trama narco de Machado

En abril de 2021, este periodista informó sobre la detención de Federico Andrés Machado, conocido como “Fred”, cuando fue interceptado y arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Neuquén, justo antes de abordar un vuelo con destino a la Ciudad de Buenos Aires. El empresario enfrentaba acusaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas en Estados Unidos, y contaba con una alerta internacional de Interpol a su nombre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Antonio27591643/status/1975728470111256747&partner=&hide_thread=false

Previamente, “Fred” había sido procesado ante el Tribunal del East District de Texas por los cargos de asociación ilícita para la producción y distribución de cocaína, lavado de activos y fraude electrónico. El 1° de abril, ese tribunal emitió una orden formal de captura, y la circular roja se expidió poco antes de que intentara abordar su vuelo.

Ya había sido arrestado el 15 de abril de 2020 en la ciudad texana de Sherman, quedando luego en libertad mientras se profundizaban las investigaciones en su contra. En febrero de 2021 cruzó hacia México y posteriormente ingresó a Argentina.

En el ámbito local, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, firmó la orden de detención tras un pedido de PROCUNAR —la unidad de la Procuración especializada en delitos vinculados al narcotráfico—, junto con el fiscal Diego Iglesias. A partir de allí, la Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzó a rastrear sus movimientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1973942265719787959&partner=&hide_thread=false

Machado, de 53 años, contaba con dos domicilios fiscales, uno en Viedma y otro en la Ciudad de Buenos Aires. Tiempo atrás había formado parte de una pequeña empresa en el sector cosmético, aunque su verdadero patrimonio estaba en Estados Unidos, donde lideraba South Aviation, con sede en Fort Lauderdale, Florida, especializada en la compraventa de aviones, incluyendo modelos militares antiguos.

