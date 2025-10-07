Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno nacional pedirá la extradición de Fred Machado

El Gobierno nacional confirmó que solicitará la extradición de Federico “Fred” Machado , luego de que la Corte Suprema de Justicia habilitara el proceso judicial en la causa que lo vincula con una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico.

El Ejecutivo lo anunció mediante un comunicado oficial. El empresario, acusado de narcotráfico y lavado de activos, está detenido en Estados Unidos y reconoció haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que se iniciarán los trámites correspondientes para que el empresario, quien está actualmente detenido en Estados Unidos, sea trasladado al país y responda ante la justicia argentina.

Machado es señalado como el principal responsable de un entramado financiero que habría servido para blanquear fondos provenientes del tráfico de estupefacientes. Además, el empresario reconoció públicamente haber aportado dinero a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, lo que generó fuertes repercusiones políticas.

El fallo reciente de la Corte Suprema dejó firme la decisión judicial que autoriza su extradición, desestimando los recursos presentados por la defensa. Con esta resolución, el Gobierno busca avanzar en la investigación de los delitos económicos y de narcotráfico que se le imputan al empresario.

El comunicado del Gobierno nacional

“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, marca el comunicado.

Y agrega: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.

“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”, completa.