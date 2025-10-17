viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 13:48
Reverso.

No, este cartel de Fuerza Patria que dice "menos Estados Unidos y más China" no es verdadero: es un montaje

El cartel de Fuerza Patria con la frase “menos Estados Unidos y más China” es falso: la imagen está editada y no corresponde a la campaña real.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Reverso. Comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.&nbsp;

Reverso.

Comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”. 

A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.

A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.

-Luego de que Javier Milei se reuniera con Donald Trump en los Estados Unidos, comenzó a circular en redes sociales la imagen de un cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.

Lee además
Contra la desinformación.
Elecciones.

Reverso 2025: vuelve la alianza cívico-periodística contra la desinformación electoral en Argentina
Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados
Chequeado.

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

-Esto es falso. La imagen está editada. El cartel original de Fuerza Patria fue parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y decía: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

-La foto original fue tomada en el acceso a Mar de Cobo, sobre ruta 11, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses.

Reverso.
Reverso. Comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.

Reverso.

Comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump. Durante el encuentro, Trump destacó a Milei como “un economista tremendamente talentoso”, aunque condicionó el respaldo económico de Estados Unidos a un eventual triunfo de LLA en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En este contexto, comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.

Sin embargo, esto es falso. La imagen -que circuló en X, Instagram y Threads- es un montaje. El cartel original de esa imagen fue parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y decía: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

El cartel no es original, es un montaje

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado -medio que coordina junto a AFP la alianza Reverso- halló una nota de Contraste, un medio marplatense, que se titula: “Un cartel, varios mensajes: vecinos de Mar Chiquita cuestionan su uso”.

Allí, aparece el cartel viral de Fuerza Patria, pero a diferencia del que circula en redes sociales, corresponde a la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y dice: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

Reverso.
A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.

A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.

A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.

La foto original, según señala la nota de Contraste, fue tomada en el acceso a Mar de Cobo, sobre ruta 11, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses.

Por último, a través de la búsqueda “Sumar fuerzas para defender el futuro”, Chequeado corroboró que ese slogan fue utilizado en la campaña bonaerense por el peronismo (ver acá y acá) y también se está utilizando en la campaña actual para las elecciones del 26 de octubre (ver acá y acá).

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

Autora: Delfina Corti

Edición 1: Manuel Tarricone

Edición 2: Miguel Bravo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reverso 2025: vuelve la alianza cívico-periodística contra la desinformación electoral en Argentina

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

El Tesoro de EEUU compró pesos otra vez: ahora intervino en el dólar financiero

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre 2025 con el aumento

Lo que se lee ahora
El Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos: esta vez intervino en el dólar financiero.  
Economía.

El Tesoro de EEUU compró pesos otra vez: ahora intervino en el dólar financiero

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel