No, este cartel de Fuerza Patria que dice "menos Estados Unidos y más China" no es verdadero: es un montaje

Comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.

Chequeado. Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

-Esto es falso. La imagen está editada. El cartel original de Fuerza Patria fue parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y decía: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

-La foto original fue tomada en el acceso a Mar de Cobo, sobre ruta 11, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses.

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump. Durante el encuentro, Trump destacó a Milei como “un economista tremendamente talentoso”, aunque condicionó el respaldo económico de Estados Unidos a un eventual triunfo de LLA en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En este contexto, comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.

Sin embargo, esto es falso. La imagen -que circuló en X, Instagram y Threads- es un montaje. El cartel original de esa imagen fue parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y decía: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

El cartel no es original, es un montaje

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado -medio que coordina junto a AFP la alianza Reverso- halló una nota de Contraste, un medio marplatense, que se titula: “Un cartel, varios mensajes: vecinos de Mar Chiquita cuestionan su uso”.

Allí, aparece el cartel viral de Fuerza Patria, pero a diferencia del que circula en redes sociales, corresponde a la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y dice: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

Reverso. A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.

La foto original, según señala la nota de Contraste, fue tomada en el acceso a Mar de Cobo, sobre ruta 11, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses.

Por último, a través de la búsqueda “Sumar fuerzas para defender el futuro”, Chequeado corroboró que ese slogan fue utilizado en la campaña bonaerense por el peronismo (ver acá y acá) y también se está utilizando en la campaña actual para las elecciones del 26 de octubre (ver acá y acá).

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

Autora: Delfina Corti

Edición 1: Manuel Tarricone

Edición 2: Miguel Bravo