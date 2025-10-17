viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 16:44
Política.

"Hay que recuperar la soberanía y la justicia social en el Día de la Lealtad Peronista", dijo Pedro Pascuttini

El candidato a diputado por el Frente Primero Jujuy Avanza reflexionó sobre el significado del 17 de octubre y la actualidad política y económica del país.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pedro Pascuttini.

Pedro Pascuttini.

“Creo que este día tiene una mezcla de sentimientos, un renacimiento de esa pasión y esa ilusión de poder volver a tener condiciones de vida dignas. Es una esperanza de que todo pueda resolverse y mejorar, una sensación muy linda que nos invita a seguir luchando por el bien común”, señaló Pascutini.

El dirigente destacó que vivir esta fecha en calidad de candidato lo lleva a reflexionar con mayor profundidad sobre la realidad actual del país. “Se toma más conciencia de la situación que atravesamos todos los argentinos. Es un momento para mirar atrás y recordar aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo salió a defender a quien estaba generando transformaciones sociales y laborales, y también para pensar en el presente, en cómo volver a reconstruir justicia social”, afirmó.

En ese sentido, hizo un paralelismo entre el contexto histórico y el actual y analizó que "hoy también vivimos una etapa de ajuste, de pérdida del poder adquisitivo, de caída del consumo y aumento de la informalidad laboral. Se bajó la inflación, pero a costa de la recesión y del sacrificio de los trabajadores”.

Finalmente, Pascuttini remarcó la necesidad de recuperar la soberanía nacional y política, cuestionando la dependencia económica del país respecto de los organismos internacionales. “Estamos en un sometimiento que afecta nuestra soberanía. Necesitamos volver a poner en valor la independencia nacional, recuperar esa jerarquía como país que no debemos perder”, concluyó.

