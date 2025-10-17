"Hay que recuperar la soberanía y la justicia social en el Día de la Lealtad Peronista", dijo Pedro Pascuttini

Pedro Pascuttini.

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, el candidato a diputado por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, expresó su mirada sobre la conmemoración del 17 de octubre, y el valor histórico y simbólico que mantiene para el movimiento popular argentino.

“Creo que este día tiene una mezcla de sentimientos, un renacimiento de esa pasión y esa ilusión de poder volver a tener condiciones de vida dignas. Es una esperanza de que todo pueda resolverse y mejorar, una sensación muy linda que nos invita a seguir luchando por el bien común”, señaló Pascutini.

El dirigente destacó que vivir esta fecha en calidad de candidato lo lleva a reflexionar con mayor profundidad sobre la realidad actual del país. “Se toma más conciencia de la situación que atravesamos todos los argentinos. Es un momento para mirar atrás y recordar aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo salió a defender a quien estaba generando transformaciones sociales y laborales, y también para pensar en el presente, en cómo volver a reconstruir justicia social”, afirmó.

En ese sentido, hizo un paralelismo entre el contexto histórico y el actual y analizó que "hoy también vivimos una etapa de ajuste, de pérdida del poder adquisitivo, de caída del consumo y aumento de la informalidad laboral. Se bajó la inflación, pero a costa de la recesión y del sacrificio de los trabajadores”.

Finalmente, Pascuttini remarcó la necesidad de recuperar la soberanía nacional y política, cuestionando la dependencia económica del país respecto de los organismos internacionales. “Estamos en un sometimiento que afecta nuestra soberanía. Necesitamos volver a poner en valor la independencia nacional, recuperar esa jerarquía como país que no debemos perder”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.