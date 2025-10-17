viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 10:42
Cocina.

Cómo hacer puré nube: el secreto de esta receta para darle una textura única

Una versión ligera y esponjosa del clásico puré de papa, fácil de preparar y perfecta para darle un toque especial a cualquier comida.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa.&nbsp;

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa. 

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa. Su textura se obtiene separando las claras de las yemas para incorporarlas batidas a las papas, logrando un resultado esponjoso que se deshace en la boca. Es una receta ideal para quienes buscan platos bajos en carbohidratos o más livianos.

Puré nube.

Ingredientes:

  • 4 papas medianas
  • 2 claras de huevo
  • 2 cucharadas de manteca
  • ¼ taza de leche
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: queso rallado para gratinar
El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa.

El paso a paso para hacer un puré de nube perfecto

  • Pelar y cortar las papas en cubos. Cocinarlas en agua con sal hasta que estén tiernas.
  • Escurrir las papas y pisarlas hasta obtener un puré sin grumos.
  • Agregar la manteca, la leche, sal y pimienta, mezclando bien.
  • Separar las claras de las yemas y batir las claras a punto de nieve hasta que formen picos firmes.
  • Incorporar las claras al puré con movimientos envolventes, cuidando que no se bajen.
  • Servir inmediatamente como acompañamiento, o volcar en una fuente, espolvorear queso rallado y gratinar unos minutos hasta que se dore.
Su textura es casi etérea, y se obtiene separando las claras de las yemas para incorporarlas batidas a las papas.

Dato extra: El puré nube es ideal para presentaciones elegantes, ya que su apariencia liviana y esponjosa lo hace lucir sofisticado en cualquier plato. Además, su preparación admite variantes: se puede aromatizar con ajo, hierbas frescas o nuez moscada, según el gusto.

