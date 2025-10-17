Cómo hacer puré nube: el secreto de esta receta para darle una textura única

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa.

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa. Su textura se obtiene separando las claras de las yemas para incorporarlas batidas a las papas, logrando un resultado esponjoso que se deshace en la boca. Es una receta ideal para quienes buscan platos bajos en carbohidratos o más livianos.

Dato extra: El puré nube es ideal para presentaciones elegantes, ya que su apariencia liviana y esponjosa lo hace lucir sofisticado en cualquier plato. Además, su preparación admite variantes: se puede aromatizar con ajo, hierbas frescas o nuez moscada , según el gusto.

Su textura es casi etérea, y se obtiene separando las claras de las yemas para incorporarlas batidas a las papas.

