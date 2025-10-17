Cómo hacer puré nube: el secreto de esta receta para darle una textura única

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa. Su textura se obtiene separando las claras de las yemas para incorporarlas batidas a las papas, logrando un resultado esponjoso que se deshace en la boca. Es una receta ideal para quienes buscan platos bajos en carbohidratos o más livianos.
- 4 papas medianas
- 2 claras de huevo
- 2 cucharadas de manteca
- ¼ taza de leche
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: queso rallado para gratinar
El paso a paso para hacer un puré de nube perfecto
- Pelar y cortar las papas en cubos. Cocinarlas en agua con sal hasta que estén tiernas.
- Escurrir las papas y pisarlas hasta obtener un puré sin grumos.
- Agregar la manteca, la leche, sal y pimienta, mezclando bien.
- Separar las claras de las yemas y batir las claras a punto de nieve hasta que formen picos firmes.
- Incorporar las claras al puré con movimientos envolventes, cuidando que no se bajen.
- Servir inmediatamente como acompañamiento, o volcar en una fuente, espolvorear queso rallado y gratinar unos minutos hasta que se dore.
Dato extra: El puré nube es ideal para presentaciones elegantes, ya que su apariencia liviana y esponjosa lo hace lucir sofisticado en cualquier plato. Además, su preparación admite variantes: se puede aromatizar con ajo, hierbas frescas o nuez moscada, según el gusto.
