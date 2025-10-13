lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 17:42
Cocina.

Prepara esta receta de lasaña con zanahoria y calabacín y sorprendé en la mesa

El paso a paso para este clásico italiano nutritivo y sin gluten. Es la alternativa perfecta para los que buscan una receta ligera con un sabor único.

Redacción de TodoJujuy
Lasaña de zanahoria y calabacín.

La lasaña elaborada con zanahoria y calabacín representa una opción saludable y liviana frente a la tradicional lasaña de pasta. Las finas capas de vegetales, combinadas con salsa de tomate y quesos, crean un plato ideal para quienes desean comidas nutritivas y libres de gluten. Seguí esta receta y disfruta de este plato con familiares y amigos.

La mezcla de sabores y texturas vegetales aporta frescura y color, convirtiéndola en una alternativa deliciosa tanto para almuerzos como para cenas. Nacida de la reinterpretación contemporánea de las clásicas recetas italianas, la lasaña de zanahoria y calabacín se ha convertido en un plato destacado en los menús vegetarianos de distintos países europeos.

Es una excelente forma de incrementar el consumo de verduras y suele servirse junto con vino blanco o una ensalada fresca. La receta admite múltiples variaciones: se le puede añadir berenjena, espinaca o quesos veganos, adaptándola a distintos gustos y estilos de alimentación.

Receta de lasaña de zanahoria y calabacín

En lugar de utilizar las tradicionales placas de pasta, esta preparación recurre a delgadas láminas de zanahoria y calabacín. El plato final resulta en una lasaña tierna, sabrosa y visualmente atractiva. El secreto consiste en cortar las verduras de manera pareja y hornearlas el tiempo justo para lograr una textura ideal y un dorado uniforme en la superficie.

Ideal para quienes buscan una opción más ligera.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 20 minutos
  • Montaje de la lasaña: 10 minutos
  • Horneado: 30-35 minutos
  • Tiempo total aproximado: 1 hora
Esta receta sustituye la pasta por láminas de verduras sin perder el sabor reconfortante de la lasaña tradicional.

Ingredientes

  • 2 zanahorias grandes
  • 2 calabacines medianos
  • 400 g de salsa de tomate natural (casera o comprada)
  • 250 g de queso ricotta o requesón
  • 150 g de queso mozzarella rallado
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Orégano seco o albahaca (opcional)
La lasaña de zanahoria y calabacín es una alternativa saludable.

Cómo hacer lasaña de zanahoria y calabacín, paso a paso

  • Limpia y pela las zanahorias, y enjuaga los calabacines.
  • Con una mandolina o un cuchillo bien afilado, corta ambos vegetales en láminas finas y alargadas, imitando las tradicionales placas de lasaña.
  • Pela y trocea la cebolla y los dientes de ajo.
  • En una sartén, calienta un chorrito de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que se doren. Incorpora la salsa de tomate, sal, pimienta y hierbas aromáticas como orégano o albahaca. Cocina por unos diez minutos.
  • Antes de armar la lasaña, asegúrate de secar muy bien las láminas de verduras para evitar que suelten exceso de líquido durante el horneado.
  • En una fuente apta para horno, coloca primero una capa de láminas de zanahoria.
  • Cubre con una capa de salsa de tomate y añade encima ricotta o requesón.
La lasaña de zanahoria y calabacín ha ganado popularidad en menús vegetarianos de toda Europa.
  • A continuación, coloca una capa de láminas de calabacín, procurando que queden uniformes y evitando apilar demasiadas a la vez.
  • Sigue intercalando las verduras con la salsa y el queso hasta agotar los ingredientes, finalizando con una capa de salsa de tomate.
  • Espolvorea mozzarella y parmesano sobre toda la superficie, asegurando una cobertura pareja.
  • Precalienta el horno a 180°C y hornea durante 30-35 minutos, hasta que las verduras estén suaves y el queso presente un tono dorado.
  • Antes de cortar, deja reposar al menos cinco minutos para que la lasaña conserve su forma al momento de servir.

