Prepara esta receta de lasaña con zanahoria y calabacín y sorprendé en la mesa

Lasaña de zanahoria y calabacín.

La lasaña elaborada con zanahoria y calabacín representa una opción saludable y liviana frente a la tradicional lasaña de pasta. Las finas capas de vegetales, combinadas con salsa de tomate y quesos, crean un plato ideal para quienes desean comidas nutritivas y libres de gluten. Seguí esta receta y disfruta de este plato con familiares y amigos.

La mezcla de sabores y texturas vegetales aporta frescura y color, convirtiéndola en una alternativa deliciosa tanto para almuerzos como para cenas. Nacida de la reinterpretación contemporánea de las clásicas recetas italianas, la lasaña de zanahoria y calabacín se ha convertido en un plato destacado en los menús vegetarianos de distintos países europeos.

Lasaña de zanahoria y calabacín. Es una excelente forma de incrementar el consumo de verduras y suele servirse junto con vino blanco o una ensalada fresca. La receta admite múltiples variaciones: se le puede añadir berenjena, espinaca o quesos veganos, adaptándola a distintos gustos y estilos de alimentación.

Receta de lasaña de zanahoria y calabacín En lugar de utilizar las tradicionales placas de pasta, esta preparación recurre a delgadas láminas de zanahoria y calabacín. El plato final resulta en una lasaña tierna, sabrosa y visualmente atractiva. El secreto consiste en cortar las verduras de manera pareja y hornearlas el tiempo justo para lograr una textura ideal y un dorado uniforme en la superficie.

Ideal para quienes buscan una opción más ligera. Tiempo de preparación Preparación de ingredientes: 20 minutos

Montaje de la lasaña: 10 minutos

Horneado: 30-35 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora Esta receta sustituye la pasta por láminas de verduras sin perder el sabor reconfortante de la lasaña tradicional. Ingredientes 2 zanahorias grandes

2 calabacines medianos

400 g de salsa de tomate natural (casera o comprada)

250 g de queso ricotta o requesón

150 g de queso mozzarella rallado

50 g de queso parmesano rallado

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Orégano seco o albahaca (opcional) La lasaña de zanahoria y calabacín es una alternativa saludable. Cómo hacer lasaña de zanahoria y calabacín, paso a paso Limpia y pela las zanahorias, y enjuaga los calabacines.

y enjuaga los Con una mandolina o un cuchillo bien afilado, corta ambos vegetales en láminas finas y alargadas , imitando las tradicionales placas de lasaña.

, imitando las tradicionales placas de lasaña. Pela y trocea la cebolla y los dientes de ajo.

y los dientes de ajo. En una sartén, calienta un chorrito de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que se doren . Incorpora la salsa de tomate, sal, pimienta y hierbas aromáticas como orégano o albahaca. Cocina por unos diez minutos.

. Incorpora la salsa de tomate, sal, pimienta y hierbas aromáticas como orégano o albahaca. Cocina por unos diez minutos. Antes de armar la lasaña, asegúrate de secar muy bien las láminas de verduras para evitar que suelten exceso de líquido durante el horneado.

para evitar que suelten exceso de líquido durante el horneado. En una fuente apta para horno, coloca primero una capa de láminas de zanahoria .

. Cubre con una capa de salsa de tomate y añade encima ricotta o requesón. La lasaña de zanahoria y calabacín ha ganado popularidad en menús vegetarianos de toda Europa. A continuación, coloca una capa de láminas de calabacín , procurando que queden uniformes y evitando apilar demasiadas a la vez.

, procurando que queden uniformes y evitando apilar demasiadas a la vez. Sigue intercalando las verduras con la salsa y el queso hasta agotar los ingredientes, finalizando con una capa de salsa de tomate .

. Espolvorea mozzarella y parmesano sobre toda la superficie, asegurando una cobertura pareja.

sobre toda la superficie, asegurando una cobertura pareja. Precalienta el horno a 180°C y hornea durante 30-35 minutos, hasta que las verduras estén suaves y el queso presente un tono dorado.

Antes de cortar, deja reposar al menos cinco minutos para que la lasaña conserve su forma al momento de servir.

