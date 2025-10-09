jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 17:47
Cocina.

Una receta para los amantes de lo dulce: chocolate a la taza casero

En esta preparación, dejaremos de lado tanto el cacao en polvo como las tabletas de chocolate especiales, optando en su lugar por una barra de chocolate negro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa.

Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa.

Ideal para arrancar la mañana con churros, porras o bollería, para disfrutarlo a media tarde como merienda, o incluso como cierre cálido y reconfortante tras un día frío y agitado. El chocolate a la taza o chocolate caliente es uno de los mayores placeres. Seguí esta receta y conquista a tus amigos y familiares amantes de lo dulce.

Lee además
Pastel de papa.
¡Imperdible!

Cómo preparar el mejor pastel de papa: receta paso a paso para un clásico argentino
Pastel de zanahoria, un postre esponjoso y aromático.
Cocina.

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso

No hace falta tener chocolate especial para taza: con una tableta de chocolate común se puede preparar una versión deliciosa. Para lograr la consistencia espesa típica, se puede añadir un poco de maicena, aunque no es imprescindible. Lo importante es elegir un chocolate con mínimo 50% de cacao si se busca un sabor intenso y pronunciado.

Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa.

El secreto para lograr un chocolate a la taza con la textura ideal consiste en remover constantemente, evitando que se formen grumos o que se queme. Para regular la densidad de la bebida, basta con modificar la cantidad de leche: más leche para un chocolate más ligero; si se desea más espeso, se puede incorporar más chocolate o dejar que se cocine un poco más, lo que hará que parte del líquido se evapore y obtengas una textura más cremosa.

Hacer chocolate a la taza casero es rápido y fácil. Lo fundamental es emplear un buen chocolate para fundir y ajustar la consistencia con la leche. El resultado debe ser un líquido denso que se adhiera a la cuchara y desprenda ese aroma intenso a cacao que lo caracteriza.

Receta de chocolate a la taza casero.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 7 minutos
  • Tiempo total: 12 minutos

Ingredientes

  • 1 tableta de chocolate (150-200 g, mínimo 50% cacao)
  • 500 ml de leche entera (puedes usar semidesnatada o vegetal)
  • 1 cucharada de azúcar (opcional, al gusto)
  • 1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar)
  • 1 pizca de sal (opcional)
La clave para conseguir la textura perfecta es tan sencilla como remover constantemente.

Cómo hacer chocolate a la taza con tableta de chocolate normal, paso a paso

  • Corta la tableta de chocolate en pedacitos pequeños.
  • Calienta la leche en una cazuela a fuego medio, reservando unas 3 cucharadas si vas a usar maicena para disolverla después.
  • Cuando la leche esté caliente pero sin hervir, incorpora el chocolate troceado y mezcla con varillas hasta que se derrita por completo.
  • Disuelve la maicena en la leche que reservaste y agrégala al cazo, removiendo bien para evitar grumos y conseguir un espesor uniforme.
Receta de chocolate a la taza casero.
  • Añade azúcar y una pizca de sal según tu preferencia. Continúa mezclando hasta alcanzar la consistencia deseada, entre 5 y 10 minutos aproximadamente.
  • Sirve el chocolate caliente en tazas y acompáñalo con churros, porras o bollería si quieres.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo preparar el mejor pastel de papa: receta paso a paso para un clásico argentino

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Trucos para aromatizar tu casa: 7 ideas fáciles con hierbas frescas

El mejor truco para cuidar el limonero y que dé frutos todos los meses

Lo que se lee ahora
Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel