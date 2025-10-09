Una receta para los amantes de lo dulce: chocolate a la taza casero

Ideal para arrancar la mañana con churros, porras o bollería, para disfrutarlo a media tarde como merienda, o incluso como cierre cálido y reconfortante tras un día frío y agitado. El chocolate a la taza o chocolate caliente es uno de los mayores placeres. Seguí esta receta y conquista a tus amigos y familiares amantes de lo dulce.
No hace falta tener chocolate especial para taza: con una tableta de chocolate común se puede preparar una versión deliciosa. Para lograr la consistencia espesa típica, se puede añadir un poco de maicena, aunque no es imprescindible. Lo importante es elegir un chocolate con mínimo 50% de cacao si se busca un sabor intenso y pronunciado.
El secreto para lograr un chocolate a la taza con la textura ideal consiste en remover constantemente, evitando que se formen grumos o que se queme. Para regular la densidad de la bebida, basta con modificar la cantidad de leche: más leche para un chocolate más ligero; si se desea más espeso, se puede incorporar más chocolate o dejar que se cocine un poco más, lo que hará que parte del líquido se evapore y obtengas una textura más cremosa.
Hacer chocolate a la taza casero es rápido y fácil. Lo fundamental es emplear un buen chocolate para fundir y ajustar la consistencia con la leche. El resultado debe ser un líquido denso que se adhiera a la cuchara y desprenda ese aroma intenso a cacao que lo caracteriza.
Tiempo de preparación
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 7 minutos
- Tiempo total: 12 minutos
Ingredientes
- 1 tableta de chocolate (150-200 g, mínimo 50% cacao)
- 500 ml de leche entera (puedes usar semidesnatada o vegetal)
- 1 cucharada de azúcar (opcional, al gusto)
- 1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar)
- 1 pizca de sal (opcional)
La clave para conseguir la textura perfecta es tan sencilla como remover constantemente.
Cómo hacer chocolate a la taza con tableta de chocolate normal, paso a paso
- Corta la tableta de chocolate en pedacitos pequeños.
- Calienta la leche en una cazuela a fuego medio, reservando unas 3 cucharadas si vas a usar maicena para disolverla después.
- Cuando la leche esté caliente pero sin hervir, incorpora el chocolate troceado y mezcla con varillas hasta que se derrita por completo.
- Disuelve la maicena en la leche que reservaste y agrégala al cazo, removiendo bien para evitar grumos y conseguir un espesor uniforme.
- Añade azúcar y una pizca de sal según tu preferencia. Continúa mezclando hasta alcanzar la consistencia deseada, entre 5 y 10 minutos aproximadamente.
- Sirve el chocolate caliente en tazas y acompáñalo con churros, porras o bollería si quieres.
