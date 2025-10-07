martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 16:55
Cocina.

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso

La combinación de ingredientes escogidos con atención convierte esta torta en una alternativa sabrosa y nutritiva. El paso a paso.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Pastel de zanahoria, un postre esponjoso y aromático.

Pastel de zanahoria, un postre esponjoso y aromático.

¿Te gustaría disfrutar de un pastel sin salirte de tu plan alimenticio? Esta torta de zanahoria es nutritiva y sencilla de preparar, perfecta para quienes quieren quemar grasa, ganar masa muscular o simplemente cuidar su alimentación sin renunciar a un postre delicioso. Olvídate del azúcar refinada y de la harina común.

En esta opción, cada ingrediente está elegido para brindar energía de calidad, fibra y proteínas, manteniendo el sabor irresistible. Y, por supuesto, conserva ese aroma y gusto especiado que hace que todos la adoren.

Pastel de zanahoria, un postre esponjoso y aromático que combina la dulzura natural de la zanahoria con especias y glaseado cremoso.

Ingredientes que sí hacen bien

  • 1 taza de avena molida
  • Media taza de harina de almendra
  • 3 huevos
  • 1 banana madura
  • 1 taza de zanahoria rallada
  • Media taza de leche vegetal sin azúcar
  • 1 cucharada de canela
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Un chorrito de vainilla
  • Stevia o el endulzante natural que prefieras
  • Media taza de nueces o almendras picadas
Preparación paso a paso.

La banana aporta dulzor natural y es una fuente rica en potasio. La zanahoria contribuye con fibra y compuestos antioxidantes. Mientras tanto, la avena y la harina de almendra le proporcionan textura y consistencia al pastel, además de nutrientes que ayudan a mantener la sensación de saciedad por más tiempo.

La receta, paso a paso

  • Precalienta el horno a 180°C.
  • En un bol, combina los ingredientes secos: avena, harina, canela y polvo de hornear.
  • En otro recipiente, bate los huevos e incorpora el plátano triturado, la leche, la vainilla y el endulzante elegido.
  • Integra poco a poco los ingredientes húmedos con los secos hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Suma la zanahoria rallada y las nueces picadas.
  • Vierte la masa en un molde preparado y hornea entre 30 y 40 minutos, hasta que esté cocido.
  • Deja que el pastel se enfríe completamente antes de desmoldarlo.
Pastel de zanahoria, un postre esponjoso y aromático que combina la dulzura natural de la zanahoria con especias y glaseado cremoso.

El resultado es un pastel suave y esponjoso, con ese sabor casero que todos aman, y lo mejor de todo: puedes disfrutarlo sin sentir culpa. Ideal para un desayuno energético, como merienda o snack, e incluso como postre saludable.

Consejo extra para esta receta

Si querés aumentar el contenido de proteína, incorpora una cucharada de tu proteína en polvo preferida, ya sea de sabor neutro o vainilla, directamente en la mezcla. Otra opción es reemplazar el betún tradicional por un poco de yogur griego espolvoreado con canela, agregando cremosidad y sabor sin exceso de calorías.

Pastel de zanahoria, un postre esponjoso y aromático que combina la dulzura natural de la zanahoria con especias y glaseado cremoso.

Este pastel demuestra que es completamente posible alimentarse bien y disfrutarlo al mismo tiempo. Es saludable, rápido de preparar, práctico y sin ingredientes complicados. Comer sano no tiene por qué ser aburrido, y este pastel es la mejor prueba de ello.

