martes 07 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2025 - 09:20
Viral.

De "la niña más bella del mundo" al blanco de los haters: Thylane Blondeau y el precio de crecer

La modelo francesa denuncia las críticas sobre su cuerpo y reflexiona sobre una sociedad que exige perfección, pero castiga la belleza.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La trayectoria de Thylane Blondeau: de la niña más bella del mundo a referente en la moda y la salud femenina

La trayectoria de Thylane Blondeau: de 'la niña más bella del mundo' a referente en la moda y la salud femenina

La niñas mas bella del mundo Blondeau comparte su experiencia con quistes ováricos y llama a priorizar la salud femenina (@thylaneblondeau/Instagram)

"La niñas mas bella del mundo"

Blondeau comparte su experiencia con quistes ováricos y llama a priorizar la salud femenina (@thylaneblondeau/Instagram)

La presión social y mediática sobre la imagen afecta a figuras públicas desde la infancia (@thylaneblondeau/Instagram)

La presión social y mediática sobre la imagen afecta a figuras públicas desde la infancia (@thylaneblondeau/Instagram)

La modelo francesa niega haberse sometido a cirugía y denuncia la presión mediática sobre su imagen (Instagram/ @thylaneblondeau)

La modelo francesa niega haberse sometido a cirugía y denuncia la presión mediática sobre su imagen (Instagram/ @thylaneblondeau)

Con solo tres años, Thylane Blondeau desfilaba para Jean Paul Gaultier. A los seis, su rostro ya aparecía en portadas de revistas. Y a los diez, el mundo la bautizó como la niña más bella del planeta, un título que parecía un sueño… pero que con el tiempo se convirtió en una carga.

Lee además
Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez
Las fotos del reencuentro.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez: el reencuentro que sorprendió a todos en Nueva York
Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras 3 semanas en grave estado: cómo sigue su recuperación
Salud.

Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras 3 semanas en grave estado: cómo sigue su recuperación

Hoy, a los 26 años, la modelo francesa enfrenta un fenómeno tan viejo como el espectáculo: una sociedad que primero exalta la belleza y luego la castiga. En plena Semana de la Moda de París, durante el desfile de Miu Miu, Blondeau volvió a ser tendencia. Pero no por su look ni por su trabajo, sino por los ataques en redes sobre supuestas cirugías estéticas.

Cansada de los rumores, la joven respondió con firmeza:

“Estoy harta de estos comentarios. Nunca me he tocado nada. Solo uso maquillaje. Hay que dejar de juzgar”. “Estoy harta de estos comentarios. Nunca me he tocado nada. Solo uso maquillaje. Hay que dejar de juzgar”.

La frase, simple y directa, se viralizó. Porque detrás de ella no solo hay una defensa personal, sino una crítica al sistema que pone a las mujeres en una paradoja constante: si cuidan su imagen, son frívolas; si no lo hacen, son descuidadas.

La niñas mas bella del mundo

"La niñas mas bella del mundo"

Blondeau comparte su experiencia con quistes ováricos y llama a priorizar la salud femenina (@thylaneblondeau/Instagram)

La "niña más bella" del mundo castigada por el paso del tiempo

Blondeau fue descubierta en los Campos Elíseos por un agente de Jean Paul Gaultier y su ascenso fue inmediato. A los 10 años posó para Vogue Enfants y fue señalada como “el futuro de la moda”. Pero con la fama llegaron los comentarios, las comparaciones y las exigencias.

En más de una entrevista, Thylane confesó que el apodo de “niña más bella” fue una etiqueta difícil de llevar:

“A veces me lo recuerdan y yo digo: ‘no, no lo soy. Solo soy una persona’”.

Hoy, además de modelo, es empresaria y activista por la salud femenina. Usa su visibilidad para hablar sobre los riesgos de los estereotipos de belleza y el impacto emocional de crecer en un entorno que vive del aspecto físico.

Thylane Blondeau
La trayectoria de Thylane Blondeau: de 'la niña más bella del mundo' a referente en la moda y la salud femenina

La trayectoria de Thylane Blondeau: de 'la niña más bella del mundo' a referente en la moda y la salud femenina

La presión estética y un mensaje sobre el autocuidado

En 2021, Blondeau compartió que debió someterse a dos cirugías por complicaciones derivadas de quistes ováricos. Su relato fue un llamado a priorizar la salud por sobre la estética:

“Aprendí que cuando el cuerpo duele, hay que escucharlo. No hay que ignorar las señales”.

Esa experiencia la llevó a redefinir su relación con la belleza y con su propio cuerpo. Hoy busca mostrarse auténtica, incluso frente a una industria que sigue dictando estándares imposibles.

modelo francesa
La modelo francesa niega haberse sometido a cirugía y denuncia la presión mediática sobre su imagen (Instagram/ @thylaneblondeau)

La modelo francesa niega haberse sometido a cirugía y denuncia la presión mediática sobre su imagen (Instagram/ @thylaneblondeau)

Entre el juicio y la empatía

El caso de Thylane Blondeau reabre un debate urgente: el de las exigencias imposibles que la cultura digital impone sobre la imagen.

En un mundo donde cada foto se analiza al detalle y cada cambio genera sospechas, la modelo francesa pone el foco en lo esencial: la libertad de ser sin tener que dar explicaciones.

Su historia resume una contradicción que atraviesa a toda una generación: nos enseñan a aspirar a la perfección, pero nos castigan por alcanzarla.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez: el reencuentro que sorprendió a todos en Nueva York

Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras 3 semanas en grave estado: cómo sigue su recuperación

Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió

Oriana Sabatini rompió el silencio: confirmó el sexo de su primer hijo con Paulo Dybala

El emotivo mensaje de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini

Lo que se lee ahora
Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez
Las fotos del reencuentro.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez: el reencuentro que sorprendió a todos en Nueva York

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.
Justicia.

Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Virgen de Río Blanco. video
Cronograma.

Cómo serán las actividades por el Día de la Virgen de Río Blanco en Jujuy

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel