martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 08:48
Las fotos del reencuentro.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez: el reencuentro que sorprendió a todos en Nueva York

A un año de su separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck se mostraron cariñosos en el estreno de “El beso de la mujer araña”, en Nueva York.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez

Después de una ruptura que ocupó portadas y titulares en todo el mundo, Ben Affleck y Jennifer Lopez se reencontraron públicamente este lunes en Nueva York, durante el estreno del musical “El beso de la mujer araña”, una producción que los vuelve a unir —aunque ahora en distintos roles—: ella como protagonista y él como productor ejecutivo, junto a su inseparable amigo Matt Damon.

En la alfombra roja, las cámaras captaron gestos de complicidad y sonrisas que no pasaron inadvertidas. Ben llegó primero, vestido con un traje oscuro clásico, y pocos minutos después apareció J.Lo, radiante con un vestido plateado que acaparó todas las miradas. Cuando se cruzaron, se saludaron con un abrazo y posaron juntos ante la prensa, en lo que fue, sin dudas, uno de los momentos más comentados de la noche.

Aunque intentaron mantener la formalidad, la química entre ambos fue evidente. Affleck no escatimó elogios hacia el musical y destacó “el talento y la dedicación” de su exesposa. López, por su parte, agradeció su presencia con una sonrisa que dijo más que mil palabras.

“Es un proyecto que amamos por igual, y me alegra que Ben haya estado aquí”, expresó la cantante, esquivando cualquier referencia directa a su relación.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez
Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez

Jennifer Lopez y Ben Affleck: Una historia de amor que tuvo segundas (y terceras) oportunidades

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron en 2002, durante el rodaje de la película Gigli, y su romance se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático bajo el apodo de “Bennifer”. Se comprometieron en 2003, pero cancelaron la boda a último momento y se separaron en 2004, alegando presión mediática.

Casi dos décadas después, en 2021, el destino los volvió a unir. Tras el divorcio de J.Lo con Alex Rodríguez, la pareja retomó el contacto y confirmó su reconciliación con una serie de fotos que hicieron delirar a sus fans. En 2022 se casaron en Las Vegas y luego celebraron una ceremonia íntima en su mansión de Georgia.

Sin embargo, las diferencias volvieron a aparecer en 2024, y el 20 de agosto de ese año, la cantante presentó la demanda de divorcio. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación cordial y, según allegados, “un cariño que nunca desapareció”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez tendrán el divorcio más millonario de Hollywood.

¿Un nuevo comienzo o un reencuentro profesional?

El acercamiento en Broadway reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque ninguno de los dos confirmó nada, su presencia conjunta fue leída como una muestra de respeto y afecto mutuo.

El tiempo dirá si este nuevo capítulo entre Ben y J.Lo será solo un reencuentro profesional o el inicio de otro intento por recuperar el amor que marcó a toda una generación de fanáticos.

