Oriana Sabatini rompió el silencio: confirmó el sexo de su primer hijo con Paulo Dybala

“Estoy bien . En realidad, estoy muy contenta , pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así. Vomito todos los días ”, relató entre risas Oriana Sabatini en LAM durante su primera aparición en televisión desde que, junto a Paulo Dybala , confirmaron que esperan a su primera hija . La artista reveló esta noticia en el programa en el que también dio a conocer el sexo del bebé .

En un principio, la cantante habló de los síntomas que la vienen afectando. “Recién, Pepe Ochoa me dice ‘Vamos a un corte, por si querés ir al baño y yo en lo único que pensaba era en si iba a llegar a vomitar antes. Es que en un momento dije: ‘Por ahí voy a tener que cortar y mañana va a salir en todos los periódicos’”, confesó, conectada por videollamada desde Roma .

“Estoy de cuatro meses . Ya hay pancita , igual, me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra. A medida que como, de repente se asoma más, pero me levanto y digo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer no estaba", contó entre risas en LAM , mientras detallaba que también lidia con mareos frecuentes .

Oriana rememoró el instante en que se dio cuenta de que podría estar esperando un hijo. “Soy muy puntual, no me vino y dije ‘Ya está’. Igual, veníamos de viajar mucho, entonces por un momento pensé que con tanto cambio de horarios, viaje, diferentes lugares y no estar en tu casa”, explicó sobre sus primeras dudas.

Paulo Dybala, a pura sonrisa con la primera ecografía de su bebé.

Cuando Pepe le preguntó si habían estado intentando concebir, la hija de Catherine Fulop respondió sin filtros: “¿Tu pregunta es si estábamos cog... a pelo? Así normalmente nacen los bebés”, provocando carcajadas en todo el estudio. Ángel de Brito, por su parte, comentó entre risas que en ese momento “se está desmayando Ova Sabatini”.

El momento de la confirmación y las primeras risas en familia

¿Cómo le contó a Paulo Dybala la noticia más esperada? “Se lo dije cuando llegamos de las vacaciones. Primero pensé 'voy a esperar 15 días’, y después, claro, me di cuenta de que si no me estaba viniendo por otro tema, ahí tenía un problema grave. Por eso le dije que después del entrenamiento lo esperaba y nos hacíamos el test. Lo hicimos juntos y vimos ahí que había enganchado”, recordó.

“No lloramos. Fue alegría, y medio como un shock. Siento que la alegría se asienta de a poco. A mí me pasó eso. Después es tener que transitar también el duelo de una etapa que se cierra, y obviamente, los miedos lógicos de todo esto”, confesó Oriana.

La cantante admitió que esta etapa la tiene con muchos temores y emociones a flor de piel. “Tengo un cagazo terrible. La cabeza mil. Me sorprende porque siempre hablo con embarazadas y todas están como ‘estoy refeliz’. Yo también, pero estoy recagada”, reveló entre risas y sinceridad.

“Siento que todo esto se reduce como a algo muy animal. Nacemos para hacerlo. Bueno, no para hacerlo, la que no lo quiere hacer lo puede no hacer, pero digo, es instinto. Pero me cuesta la parte de crecer, no te voy a mentir. El cambio de vida me cuesta mucho, cerrar una etapa. Yo tengo mucho síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer y veo a veces a madres y la pérdida de su identidad. Esas cosas me dan miedo”, confesó Oriana.

Oriana Sabatini está embarazada.

Revelación del sexo y la ilusión por la llegada de la bebé

A diferencia de otros famosos que hacen fiestas para revelar el sexo del bebé, ella decidió contarlo sin vueltas: espera una niña. “Me da igual que sea nena o nene. Igual, es una nena”, anunció, recibiendo aplausos. Sobre los nombres, reveló: “Tengo algunos nombres anotados que me gustan desde hace mucho, pero este es un trabajo de equipo y tiene que gustarnos a los dos. Y yo soy medio cabeza dura. Si me gusta un nombre, te obligo”, bromeó.

La fecha del nacimiento podría coincidir de manera especial con el cumpleaños de su madre, Catherine Fulop. “Literalmente, tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo. Me gusta porque es pisciana, sensible”, comentó. Además, contó cómo compartieron la noticia con sus padres y cómo reaccionó Ova.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron su embarazo.

“Yo justo viajaba a Argentina, entonces dije: ‘Bueno, voy a esperar cuando los vea. Les llevé la carpeta con las primeras imágenes de la primera ecografía. Para mi padre es como que su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función que es ser abuelo. Por ejemplo, tiene un viaje con amigos el año que viene y él ya dijo ‘No, no puedo, soy abuelo’”.