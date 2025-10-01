El emotivo mensaje de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini

La confirmación del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala provocó en Catherine Fulop una mezcla de asombro y alegría desbordante . Desde Japón , la actriz expresó la emoción que le genera saber que pronto será abuela por primera vez . Fulop se encuentra en el lejano oriente trabajando con Marley en el programa Por el mundo .

En charla con Teleshow , contó que la familia decidió mantener la noticia en privado durante un tiempo prolongado, respetando primero la intimidad y los tiempos de la pareja antes de revelarla públicamente.

La noticia del embarazo se comunicó en un contexto familiar y privado , durante la visita de Oriana a su casa. Catherine Fulop describió aquel instante como cargado de emoción y prudencia , explicando que la primera reacción estuvo dominada por la necesidad de mantener la serenidad y la esperanza . “ Bueno, en realidad ella nos dio la noticia en casa, allá en Buenos Aires, esta última vez que estuvo de visita ”, señaló.

La familia decidió actuar con discreción, esperando que todo se desarrollara favorablemente antes de dar a conocer la novedad al círculo más amplio. “Con Ova estamos que no lo podemos creer. Quisimos ser como precavidos. Fue mucha emoción, pero bueno, estábamos expectantes a que todo anduviera bien”, confesó.

La familia mantuvo en reserva la noticia del embarazo para priorizar el bienestar de la pareja.

La paciencia y la cautela dieron paso a una alegría inmensa cuando finalmente se sintieron preparados para anunciar la llegada del primer nieto. “Nosotros, por supuesto, lo sabemos hace ya mucho, pero bueno. Tú sabes que hay que esperar el tiempo correspondiente y darle los tiempos a ellos para que se sientan seguros de dar la noticia”, explicó Fulop a colegas de Teleshow, destacando la importancia de respetar los tiempos personales de cada miembro de la familia.

Durante la charla, Fulop se emocionó visiblemente y reveló entre lágrimas cómo vive este instante desde la distancia: “Estoy acá sola, llorando en el baño de la habitación”, dejando entrever la intensidad de sus emociones.

La alegría de ser abuela: un momento inolvidable para Catherine Fulop

La llegada de un nieto simboliza para la familia la culminación de décadas de cariño compartido y de vivencias importantes, como bodas y el crecimiento de los hijos. “Mis hijas son dos soles, que plasman el amor que nos hemos tenido Ova y yo durante todos estos treinta y un años que tenemos juntos. Y esto es la frutilla que corona la torta”, ilustró.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez.

“Mi emoción, no entra en mi corazón porque siento que nos hacía falta un alegrón”, admitió, mostrando la relevancia de este momento para todos. La expectativa por el nacimiento es evidente, y el deseo de que todo salga bien permanece firme. “Tener un nieto va a ser lo más, estamos muy felices”, añadió.

El efecto emocional de la noticia se evidenció en cómo Fulop expresó sus sensaciones al imaginar a su hija asumiendo la maternidad, un reflejo claro del paso de los años y de cómo el tiempo deja su huella ante los ojos de todos.

La llegada del primer nieto representa un nuevo capítulo de amor y unión familiar para los Sabatini.

“Uno siempre los ve tan pequeños a los hijos que nunca se imagina esto. Es una vida larga vivida y además acompañada por ti, por un montón de gente del espectáculo que nos cubrieron cuando nacieron Ori y Titi, cuando nos casamos con Ova", recapituló, como si se estuviera pellizcando para creerlo.

“Han sido tantos años, tanto vivido, que de repente pensar que mi bebita va a tener un bebé es demasiado fuerte. No te puedo decir lo que siento porque se me está saliendo el corazón. Hasta momentos me voy a poner a llorar, así que te corto porque no quiero llorar”, se justificó con una sonrisa desde el otro lado del planeta. Ese llanto en soledad, refugiada en el baño de un hotel, refleja aún más la magnitud de uno de los instantes más felices de su vida.