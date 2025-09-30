Cómo y cuándo es ECOs, el nuevo show de Soda Stereo

Soda Stereo confirmó su regreso a los escenarios con el espectáculo “Ecos”, que tendrá lugar el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena.
El show no será un homenaje ni una producción cinematográfica y tampoco contará con artistas invitados ni con un reemplazo vocal. Todos los detalles.
De acuerdo con un comunicado oficial, la presentación busca trasladar al público a “un espacio donde lo irreal se vuelve real”, fusionando la nostalgia con la tecnología para ofrecer “el reencuentro más esperado” de la icónica banda.
Asimismo, desde la organización aclararon que el espectáculo no será un homenaje ni una proyección cinematográfica, y que no habrá cantantes invitados ni reemplazos: se trata de un concierto en vivo donde Gustavo Cerati – fallecido en 2014 –, Charly Alberti y Zeta Bosio compartirán el escenario.
Por otra parte, Soda Stereo regresó a los escenarios en 2022 con la gira y show “Gracias totales”, que incluyó la participación de diversos músicos y vocalistas invitados, entre ellos Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, Chris Martin y Fernando Ruiz Díaz, entre otros.
