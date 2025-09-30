martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 11:03
Mundo Musical.

Cómo y cuándo es ECOs, el nuevo show de Soda Stereo

El show no será un homenaje ni una producción cinematográfica y tampoco contará con artistas invitados ni con un reemplazo vocal. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Soda Stereo vuelve con un show único: Fecha, lugar y entradas.

Soda Stereo confirmó su regreso a los escenarios con el espectáculo “Ecos”, que tendrá lugar el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena.

De acuerdo con un comunicado oficial, la presentación busca trasladar al público a “un espacio donde lo irreal se vuelve real”, fusionando la nostalgia con la tecnología para ofrecer “el reencuentro más esperado” de la icónica banda.

La banda brindará un show en el Arena de Buenos Aires.
Soda Stereo anunció su vuelta a los escenarios.

Así será el reencuentro de Soda Stereo en Buenos Aires

Asimismo, desde la organización aclararon que el espectáculo no será un homenaje ni una proyección cinematográfica, y que no habrá cantantes invitados ni reemplazos: se trata de un concierto en vivo donde Gustavo Cerati – fallecido en 2014 –, Charly Alberti y Zeta Bosio compartirán el escenario.

Por otra parte, Soda Stereo regresó a los escenarios en 2022 con la gira y show “Gracias totales”, que incluyó la participación de diversos músicos y vocalistas invitados, entre ellos Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, Chris Martin y Fernando Ruiz Díaz, entre otros.

