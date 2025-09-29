Vuelve Soda Stereo a los escenarios: "Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos"

Después de varias publicaciones enigmáticas que generaron gran expectativa entre sus seguidores , Soda Stereo confirmó su regreso a los escenarios . La icónica banda , responsable de éxitos como “Persiana americana” y “De música ligera” , se presentará el 21 de marzo de 2026 en el Arena de Buenos Aires .

Desde la organización del espectáculo , titulado Soda Stereo Ecos , destacaron: “Gustavo, Charly y Zeta vuelven a compartir un escenario” .

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real , donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología , vivir el reencuentro más esperado” , señalaron desde la organización, destacando que el evento contará con la voz y la imagen de Cerati .

Cómo se verá el regreso de Soda Stereo

Para despejar inquietudes entre los seguidores, la banda explicó cómo recrearán la “presencia” de su emblemático frontman durante el show.

El regreso del trío.

“No es tributo ni homenaje. No es una reedición de ‘Gracias Totales’. No hay invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes sobre el escenario. Gustavo, que los acompañará gracias a la ayuda de última tecnología disponible (¡y no a través de videos de archivo!)”, aclararon.

Para quienes todavía miran con escepticismo esta propuesta —que sin duda será uno de los espectáculos más comentados del próximo año—, la banda aclaró que tanto las guitarras como la voz de Cerati no serán imitaciones, sino grabaciones auténticas del artista.

El anuncio de un innovador show.

Este formato representa una ocasión única para reconectar con el vasto repertorio del grupo, que ya había regresado a los escenarios en 2007 con la gira Me verás volver, y también para que aquellos que nunca pudieron verlos en directo tengan esa experiencia por primera vez.

Pocos minutos después del anuncio oficial, las redes sociales se inundaron de mensajes de fanáticos, con expresiones como: “Dios existe y es sodero”, “A pelar la tarjeta”, “Vengan a Perú”, “Estoy llorando”, “Hagan tour por LATAM por fa” y “No te la puedo, me muero”, entre muchas otras reacciones.