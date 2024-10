¿Qué enfermedad tiene el Indio Solari?

En una charla de más de una hora, el creador de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota dejó frases importantes.

En esa misma conversación, el Indio Solari afirmó: “En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad -más allá de lo que yo te quiera contar porque no quiero transformar en una cosa crítica-, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal que me tiene... No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, dijo Indio.