jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 19:07
Monumento.

Buscan homenajear a Soda Stereo en Tilcara: detalles del proyecto

La Secretaría de Planificación impulsa un proyecto artístico para homenajear a Gustavo Cerati y su banda, en el 11º aniversario de su fallecimiento.

Por  Victoria Marín
Cuando pase el temblor de Soda Stereo fue grabado en Tilcara.

"Cuando pase el temblor" de Soda Stereo fue grabado en Tilcara.

Cómo surge la idea para homenajear a Soda Stereo en Jujuy

Ramiro Tejeda, secretario de Planificación, afirmó que la idea surgió a partir de la propuesta de un seguidor en Instagram, quien sugirió rendir homenaje a Cerati con un monumento en ese espacio. “Empezamos a investigar y comprendimos que el tributo debía ser para la banda completa”, señaló Tejeda.

proyecto de homenaje a Soda Estereo en Tilcara

El monumento: diseño y simbolismo

El proyecto contempla la instalación de una obra abstracta compuesta por tres pilares que representan a las figuras fundamentales de Soda Stereo. Se ubicará en la cabecera sur del puente, dirección Tilcara desde el Pucará, al lado izquierdo.

La escultura será realizada en acero corten calado, con iluminación especial para generar una interacción visual con los visitantes, según comentó el arquitecto Tejeda a Todojujuy. Además, uno de sus lados tendrá la particularidad de permitir colgar cintas que se moverán con el viento, sumando un elemento dinámico y simbólico al espacio.

Además, se instalará un punto selfie con un código QR que permitirá acceder a una experiencia de realidad aumentada, mostrando el logotipo que la banda usó durante esa época.

Un legado para la comunidad y los visitantes

“Más allá de ser un monumento, este espacio busca generar un sentido de pertenencia e identificación con la historia musical y cultural que Soda Stereo legó en Tilcara”, explicó Ramiro Tejeda.

El lanzamiento oficial de esta propuesta fue hoy, 4 de septiembre, en coincidencia con el aniversario del fallecimiento de Gustavo Cerati, convirtiendo el proyecto en un homenaje puntual y muy sentido para la provincia y sus seguidores.

Embed - Soda Stereo - Cuando Pase el Temblor (Official Video)

La grabación en Tilcara

El video de "Cuando Pase el Temblor" de Soda Stereo se grabó el 30 de abril de 1986 en las ruinas del Pucará de Tilcara, Jujuy, Argentina. El rodaje tuvo lugar en este sitio arqueológico precolombino, que conserva restos de un fuerte omaguaca. La banda inmortalizó la fusión del rock latino con la cultura andina en este emblemático videoclip.

