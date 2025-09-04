Buscan homenajear a Soda Stereo en Tilcara: detalles del proyecto

"Cuando pase el temblor" de Soda Stereo fue grabado en Tilcara.

A 11 años de la muerte de Gustavo Cerati , surgió una innovadora idea desde la Secretaría de Planificación de Jujuy en donde buscan intervenir el histórico puente que une el Pucará con la ciudad para homenajear a la banda. Allí, en ese lugar emblemático de la localidad de Tilcara, se grabó el icónico videoclip de “ Cuando pase el temblor”, uno de los grandes éxitos de Soda Stereo.

Ramiro Tejeda, secretario de Planificación, afirmó que la idea surgió a partir de la propuesta de un seguidor en Instagram , quien sugirió rendir homenaje a Cerati con un monumento en ese espacio. “Empezamos a investigar y comprendimos que el tributo debía ser para la banda completa”, señaló Tejeda.

El proyecto contempla la instalación de una obra abstracta compuesta por tres pilares que representan a las figuras fundamentales de Soda Stereo. Se ubicará en la cabecera sur del puente, dirección Tilcara desde el Pucará, al lado izquierdo.

La escultura será realizada en acero corten calado, con iluminación especial para generar una interacción visual con los visitantes, según comentó el arquitecto Tejeda a Todojujuy. Además, uno de sus lados tendrá la particularidad de permitir colgar cintas que se moverán con el viento, sumando un elemento dinámico y simbólico al espacio.

Además, se instalará un punto selfie con un código QR que permitirá acceder a una experiencia de realidad aumentada, mostrando el logotipo que la banda usó durante esa época.

Un legado para la comunidad y los visitantes

“Más allá de ser un monumento, este espacio busca generar un sentido de pertenencia e identificación con la historia musical y cultural que Soda Stereo legó en Tilcara”, explicó Ramiro Tejeda.

El lanzamiento oficial de esta propuesta fue hoy, 4 de septiembre, en coincidencia con el aniversario del fallecimiento de Gustavo Cerati, convirtiendo el proyecto en un homenaje puntual y muy sentido para la provincia y sus seguidores.

La grabación en Tilcara

El video de "Cuando Pase el Temblor" de Soda Stereo se grabó el 30 de abril de 1986 en las ruinas del Pucará de Tilcara, Jujuy, Argentina. El rodaje tuvo lugar en este sitio arqueológico precolombino, que conserva restos de un fuerte omaguaca. La banda inmortalizó la fusión del rock latino con la cultura andina en este emblemático videoclip.