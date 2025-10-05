Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras 3 semanas en grave estado: cómo sigue su recuperación

Después de más de tres semanas de incertidumbre y partes médicos reservados, Thiago Medina dio un paso fundamental en su recuperación: abandonó la terapia intensiva y ya se encuentra en una sala general del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El exparticipante de Gran Hermano 2022 había sufrido un grave accidente de moto el pasado 12 de septiembre en Francisco Álvarez, cuando fue embestido por un auto. Su estado inicial era crítico, con múltiples lesiones internas y fracturas.

El parte médico que trajo alivio Según informó la directora del hospital, Dora Agüero, “el paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas ni vía central para recibir medicación”.

Medina ya se alimenta por sus propios medios, recibe apoyo nutricional y asistencia kinésica para recuperar masa muscular tras la extensa internación. Además, pudo reencontrarse con su familia, un momento clave en su mejora emocional.

La noche del accidente, Thiago fue trasladado de urgencia en estado gravísimo. El equipo médico debió inducirle un coma farmacológico y realizar un abordaje inmediato por hemoneumotórax, ya que uno de sus pulmones estaba colapsado. Ese procedimiento inicial fue decisivo para salvarle la vida. Luego atravesó dos cirugías abdominales, con extracción del bazo y reparación de costillas fracturadas mediante prótesis.

Agüero resaltó el trabajo conjunto de las distintas áreas del hospital —emergencias, cirugía, terapia intensiva, kinesiología y enfermería— que hicieron posible este presente alentador. ‍ Un futuro en construcción Mientras continúa su recuperación bajo estricta supervisión médica, Thiago Medina cuenta con el acompañamiento permanente de su familia y de su expareja, Daniela Celis, madre de sus dos hijas. Celis compartió pedidos de oración y participó de la peregrinación a Luján el último fin de semana. Aunque el camino de rehabilitación aún es largo, el nuevo parte médico abre una etapa marcada por la esperanza, la resiliencia y el apoyo colectivo que rodeó a Thiago desde el primer día.

