Daniela Celis brindó un nuevo mensaje sobre la salud de Thiago Medina: "Continúa sin..."

Luego de informar que Thiago Medina recobró la conciencia , Daniela Celis compartió una nueva historia en Instagram con detalles actualizados sobre la salud del exconcursante de Gran Hermano . Fue durante la tarde del martes, cuando la joven buscó transmitir calma a los seguidores de ambos.

“Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, dijo.

Además, agregó: “Está despierto , conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

Qué fue lo primero que hizo Thiago Medina al abrir los ojos

Después de días cargados de incertidumbre y angustia, Thiago Medina finalmente recuperó la conciencia, llenando de alivio y felicidad tanto a su familia como a sus seguidores, quienes vivieron con tensión cada jornada crítica de hospitalización tras el grave accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre.

Daniela Celis lanzó una nueva historia aportando nueva información sobre la salud del exparticipante de Gran Hermano.

En este contexto, Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus hijas, expresó su emoción ante la recuperación del exconcursante de Gran Hermano: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”, comenzó la joven al compartir sus sentimientos.

“Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha, reacciona y nada más. Estoy muy feliz”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1972723440122552597&partner=&hide_thread=false La felicidad de Daniela Celis al poder ver a Thiago Medina tras su mejoría: "Escucha, me preguntó por las nenas" pic.twitter.com/JteTn7Ok0b — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) September 29, 2025

Un instante que conmovió profundamente a quienes seguían su evolución fue la primera inquietud de Thiago al recobrar la conciencia: “Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, contó Daniela Celis, mostrando que sus hijas fueron lo primero en lo que pensó al despertar.