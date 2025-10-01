miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 10:28
Sigue internado.

Daniela Celis brindó un nuevo mensaje sobre la salud de Thiago Medina: "Continúa sin..."

Después del grave accidente que puso en riesgo su vida, el ex Gran Hermano muestra signos de recuperación leve, lo que genera un rayo de esperanza.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nuevo mensaje alentador de Daniela Celis sobre Thiago Medina.

Nuevo mensaje alentador de Daniela Celis sobre Thiago Medina.

Luego de informar que Thiago Medina recobró la conciencia, Daniela Celis compartió una nueva historia en Instagram con detalles actualizados sobre la salud del exconcursante de Gran Hermano. Fue durante la tarde del martes, cuando la joven buscó transmitir calma a los seguidores de ambos.

Lee además
Thiago Medina permanece hospitalizado en estado crítico.
Salud.

Operan a Thiago Medina por el fuerte golpe que sufrió en el accidente
Los médicos advirtieron un nuevo problema en sus pulmones.
Salud.

De que se trata la 'atelectasia', la complicación detectada en Thiago Medina

“Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, dijo.

Nuevo mensaje alentador de Daniela Celis sobre Thiago Medina.

Además, agregó: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

Qué fue lo primero que hizo Thiago Medina al abrir los ojos

Después de días cargados de incertidumbre y angustia, Thiago Medina finalmente recuperó la conciencia, llenando de alivio y felicidad tanto a su familia como a sus seguidores, quienes vivieron con tensión cada jornada crítica de hospitalización tras el grave accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre.

Daniela Celis lanzó una nueva historia aportando nueva información sobre la salud del exparticipante de Gran Hermano.

En este contexto, Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus hijas, expresó su emoción ante la recuperación del exconcursante de Gran Hermano: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”, comenzó la joven al compartir sus sentimientos.

Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha, reacciona y nada más. Estoy muy feliz”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1972723440122552597&partner=&hide_thread=false

Un instante que conmovió profundamente a quienes seguían su evolución fue la primera inquietud de Thiago al recobrar la conciencia: “Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, contó Daniela Celis, mostrando que sus hijas fueron lo primero en lo que pensó al despertar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Operan a Thiago Medina por el fuerte golpe que sufrió en el accidente

De que se trata la 'atelectasia', la complicación detectada en Thiago Medina

Thiago Medina sigue en grave estado tras el accidente: "Esperando un milagro"

El "mes rosa" por el cáncer de mama: el motivo por el que se conmemora y qué hay que saber

La mitad de los preinscriptos a Medicina tiene menos de 25 años y es del Ramal

Lo que se lee ahora
El “mes rosa” por el cáncer de mama: por qué se conmemora y qué necesitamos saber.
Efemérides.

El "mes rosa" por el cáncer de mama: el motivo por el que se conmemora y qué hay que saber

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel