Daniela Celis brindó un nuevo mensaje sobre la salud de Thiago Medina: "Continúa sin..."

Luego de informar que Thiago Medina recobró la conciencia, Daniela Celis compartió una nueva historia en Instagram con detalles actualizados sobre la salud del exconcursante de Gran Hermano. Fue durante la tarde del martes, cuando la joven buscó transmitir calma a los seguidores de ambos.
“Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, dijo.
Nuevo mensaje alentador de Daniela Celis sobre Thiago Medina.
Además, agregó: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.
Qué fue lo primero que hizo Thiago Medina al abrir los ojos
Después de días cargados de incertidumbre y angustia, Thiago Medina finalmente recuperó la conciencia, llenando de alivio y felicidad tanto a su familia como a sus seguidores, quienes vivieron con tensión cada jornada crítica de hospitalización tras el grave accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre.
Daniela Celis lanzó una nueva historia aportando nueva información sobre la salud del exparticipante de Gran Hermano.
En este contexto, Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus hijas, expresó su emoción ante la recuperación del exconcursante de Gran Hermano: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”, comenzó la joven al compartir sus sentimientos.
“Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha, reacciona y nada más. Estoy muy feliz”, agregó.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1972723440122552597&partner=&hide_thread=false
Un instante que conmovió profundamente a quienes seguían su evolución fue la primera inquietud de Thiago al recobrar la conciencia: “Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, contó Daniela Celis, mostrando que sus hijas fueron lo primero en lo que pensó al despertar.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.