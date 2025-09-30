martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 11:00
Jujuy.

La mitad de los preinscriptos a Medicina tiene menos de 25 años y es del Ramal

Cerraron las preinscripciones para la carrera de Medicina en Jujuy y en total se anotaron 4.576 estudiantes. Enterate cómo sigue el cronograma.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
estudiante medicina

Concluyó la primera etapa para la carrera de Medicina en la provincia de Jujuy. En ese contexto, Antonio Buljubasich, coordinador de la Agencia para la Implementación de la carrera de Medicina en Jujuy, explicó que se inscribieron 4.576 estudiantes y que, de ese total, el 50% tiene entre 18 y 25 años, perteneciendo la gran mayoría a la zona del Ramal.

Además, detalló cómo continuará el cronograma, el cual concluirá con el examen final en febrero del 2026.

Preinscriptos a la carrera de Medicina en Jujuy: número final, lugares de procedencia y edades

Sobre la cantidad de preinscriptos que formaron parte del primer eslabón de la carrera de Medicina, Antonio Buljubasich aseguró que la cifra no sorprende porque “sabían que había una demanda contenida”. En ese sentido, confirmó que el número final fue de 4.576 preinscriptos.

Seguido, detalló que actualmente la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), a través de su Departamento Informático, está analizando los números generales de la preinscripción para luego realizar un estudio más exhaustivo. “Se puede decir que hay un número importante de preinscriptos del Ramal, precisamente de Ledesma y San Pedro. Luego siguen los estudiantes de los Valles (Perico)”, especificó el coordinador de la Agencia para la Implementación de la carrera de Medicina en Jujuy.

En otro sentido, afirmó que alrededor del 50% de los preinscriptos corresponde a estudiantes entre 18 y 25 años.

medicina estudiante

Baja demanda de estudiantes de otras provincias

En alusión a la posibilidad de que un número significativo de preinscriptos de provincias vecinas se anotaran en la carrera de Medicina, Buljubasich indicó que si bien "tenían algún temor de que haya una avalancha", esta situación no fue así.

"El número de estudiantes de otras provincias no es importante. Son muy poquitos los preinscriptos que vienen desde otras provincias, principalmente se anotaron de Salta", explicó.

Carrera de Medicina en Jujuy: cómo sigue el cronograma para preinscriptos

Tras la finalización de la preinscripción, se avanzará con la implementación del curso de ingreso, que comenzará el próximo 6 de octubre. Este proceso se desarrollará durante octubre, noviembre y diciembre, e incluirá el cursado de cinco módulos con instancias de evaluación parcial, lo que permitirá habilitar los módulos siguientes.

Quienes aprueben los cinco módulos hasta mediados de diciembre tendrán el derecho de rendir el examen final, previsto entre el 22 y el 26 de febrero de 2026.

Cabe destacar que, si bien se preinscribieron 4.576 personas, el coordinador de la carrera de Medicina confirmó que, tras el examen final, el cupo será de 60 alumnos, “tal cual se planificó en el proyecto y fue acreditado por CONADU”. Los ingresantes serán evaluados del 1 al 60 por orden de mérito.

