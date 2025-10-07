Se supo quién es el nuevo amor de Fede Bal: es la hija de un famoso periodista

En el programa Infama de América TV , la panelista Karina Iavícoli reveló este domingo la identidad de la nueva pareja de Fede Bal. “ Ella es hija de un periodista muy reconocido ”, lanzó la periodista , generando sorpresa e intriga en el estudio. “Vamos a usar el término ' pareja '. Yo hablé con una de ellas, con la que se encuentra a comer ”, comenzó Iavícoli.

“ Ella es hija de un periodista muy muy conocido , que tuvo un divorcio escandaloso ”, agregó, dando pistas sobre su vinculación con el mundo de los medios .

Minutos después, Laura Ubfal confirmó la información : se trata de Victoria Puig . “ Ella es Victoria Puig . Le escribí. Me lo reconoció . No le pone título , porque saben que él es un hombre muy abierto . Ella es preciosa . Es locutora , trabaja en la Rock&Pop . Me pareció una chica super amable contestando y haciéndose cargo”, contó Iavícoli , destacando la simpatía de la joven.

Como cierre, en el programa conducido por Marcela Tauro se difundió una imagen de Fede Bal y Victoria Puig compartiendo una cena en un restaurante de renombre en Palermo.

En Infama revelaron que Fede Bal estaría iniciando un nuevo vínculo amoroso con la hija de un reconocido periodista.

Vale señalar que Fede Bal atraviesa un momento de su vida con relaciones abiertas, sin compromisos formales. Además de su vínculo con Victoria, mantiene otra relación con la conductora Evelyn Botto. Y, durante la última entrega de los Premios Martín Fierro 2025, se viralizó un video en el que se lo ve besando a una cronista del ciclo Los Profesionales de Siempre.

Cómo reaccionó Fede Bal cuando Mirtha Legrand lo llamó “mentiroso serial”

Este sábado 4 de octubre, Fede Bal participó como invitado en La Noche de Mirtha (El Trece) y, durante un diálogo relajado con la icónica conductora, se abrió sin filtros sobre por qué sus relaciones amorosas tienden a ser efímeras.

Embed

El hijo de Carmen Barbieri reflexionó sobre su historial sentimental y las transformaciones en la manera de vincularse hoy: “La gente se está vinculando de otra manera, yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando, lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”, admitió.

Frente a esta sinceridad, Mirtha Legrand reaccionó con su característico tono directo: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?”. Fede se definió como alguien que vive las emociones amorosas con gran intensidad, aunque de manera pasajera.

Federico Bal.

“Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”, explicó el actor sobre su manera de experimentar las relaciones.

La conductora quiso indagar si ese desgaste emocional era culpa suya o de la otra persona. “Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, preguntó. Fede no eludió la autocrítica: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas”, confesó.

Fede Bal tiene nuevo amor.

Fiel a su estilo inquisitivo, Mirtha también quiso conocer cómo comunicaba el cierre de sus relaciones. “Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?”. Bal, con un tono reflexivo, admitió que en el pasado no siempre actuó correctamente: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha”.