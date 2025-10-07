Cómo preparar el mejor pastel de papa: receta paso a paso para un clásico argentino

Pastel de papa.

El pastel de papa es una de las comidas caseras más representativas del país. Se prepara con ingredientes básicos y accesibles que se consiguen en cualquier mercado de Jujuy o del resto del país. Se sirve tanto en almuerzos como en cenas familiares y puede adaptarse a diferentes gustos. En esta nota te contamos la receta con todo lo qué necesitás, cómo hacerlo y cuáles son los secretos para lograr un resultado perfecto.

Ingredientes infaltables para el pastel de papa Para hacer el mejor pastel de papa, se necesitan productos simples pero de buena calidad. La receta tradicional lleva:

1 kilo de papas blancas

500 gramos de carne picada (de vaca o mixta)

2 cebollas medianas

1 morrón rojo

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite

2 huevos duros picados

Aceitunas verdes (opcional)

Sal, pimienta y pimentón

1 taza de leche

1 cucharada de manteca

Queso rallado para gratinar

Cómo preparar el relleno Primero se pica la cebolla, el ajo y el morrón. Se saltean en una sartén con un poco de aceite hasta que la cebolla esté transparente. Luego se agrega la carne picada y se mezcla para que quede suelta y sabrosa.

Se condimenta con sal, pimienta y pimentón, y se deja cocinar unos minutos hasta que el jugo de la carne se evapore. En este punto se pueden sumar las aceitunas y los huevos picados , dos clásicos que le dan un sabor más intenso.

, dos clásicos que le dan un sabor más intenso. El relleno debe quedar jugoso, pero sin exceso de líquido para que no humedezca el puré. Preparación del puré de papa Mientras se enfría la carne, se hierven las papas peladas en agua con sal. Una vez tiernas, se pisan con un prensa puré o tenedor hasta obtener una textura suave.

Se agrega la manteca y la leche caliente para darle cremosidad. Este puré será la base y la cobertura del pastel. Conviene probar el punto de sal antes de armarlo. Cómo armar y hornear el pastel En una fuente para horno previamente enmantecada, se coloca una capa de puré que cubra todo el fondo. Luego se distribuye el relleno de carne de forma pareja y se cubre con otra capa de puré.

Para darle un toque dorado, se espolvorea queso rallado por encima. Se lleva al horno a temperatura media durante unos 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.

El pastel se puede servir recién salido del horno o dejar reposar unos minutos para que mantenga mejor su forma al cortar. Variantes y opciones El pastel de papa admite muchas versiones. Quienes no consumen carne pueden reemplazar el relleno por soja texturizada, lentejas o verduras salteadas. También se puede usar carne de pollo o de cerdo, según el gusto de cada familia. Algunos cocineros suman una capa de queso mozzarella entre el relleno y el puré para lograr un interior más cremoso. Otros le dan un toque criollo agregando pasas de uva o comino al relleno. Consejos útiles para un pastel perfecto Evitar batir el puré , ya que puede volverse elástico. Solo pisarlo hasta que quede liso.

, ya que puede volverse elástico. Solo pisarlo hasta que quede liso. Dejar enfriar un poco la carne antes de colocarla sobre el puré para evitar que se mezcle.

antes de colocarla sobre el puré para evitar que se mezcle. Usar una fuente alta para lograr capas bien definidas.

para lograr capas bien definidas. Gratinar con fuego fuerte los últimos minutos si se busca una cubierta más crocante.

