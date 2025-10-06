lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 08:42
Cocina.

La receta de la abuela para hacer Rogel rápido y fácil con pocos ingredientes

Se distingue por sus láminas de masa delgada y crujiente, untadas con abundante dulce de leche y coronadas con un exquisito merengue italiano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La torta Rogel es una de las grandes joyas de la repostería argentina.

La torta Rogel es una de las grandes joyas de la repostería argentina.

La torta Rogel se destaca como una verdadera joya dentro de la repostería argentina y es un clásico imprescindible en reuniones familiares, sobre todo en cumpleaños y ocasiones especiales. Este postre se distingue por sus capas delgadas y crocantes de masa, intercaladas con abundante dulce de leche y coronadas por un merengue italiano que aporta suavidad y dulzura, generando un contraste irresistible.

Lee además
El secreto de un chef profesional que revoluciona la ensalada rusa.
Cocina.

Receta fácil: el secreto de un chef profesional que revoluciona la ensalada rusa
Tortillas rellenas de Jujuy.
Imperdible.

La receta para preparar tortillas rellenas de Jujuy con pocos ingredientes

El resultado final es un postre ideal para quienes disfrutan de lo dulce, y puede elaborarse en casa aun sin experiencia previa en repostería. La preparación no es excesivamente compleja, aunque requiere dedicación debido a la construcción por capas y, sobre todo, a la correcta realización del merengue. Aun así, el esfuerzo vale completamente la pena.

Este postre se caracteriza por unas capas finas y crujientes de masa.

Receta de torta Rogel

La preparación de esta torta implica superponer varias capas de una masa simple y delgada, unidas por generosas porciones de dulce de leche, y finalizar con un acabado de merengue italiano en la parte superior. Para lograr un resultado excepcional, es fundamental que la masa sea ligera y delicada, y que el merengue esté bien batido, brillante y firme, asegurando así una torta de alta calidad tanto en sabor como en presentación.

Receta de torta Rogel, un clásico de la repostería argentina.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa y reposo: 45 minutos
  • Horneado de las capas: 30 minutos (aproximado, en tandas)
  • Preparación y montaje: 30 minutos
  • Tiempo total estimado (incluyendo enfriado): 2 horas

Ingredientes

  • 500 g de harina 0000
  • 4 yemas de huevo
  • 1 huevo entero
  • 100 g de manteca (o mantequilla) derretida
  • 1 pizca de sal
  • 150 ml de agua (aproximadamente)
  • 800 g de dulce de leche
  • 4 claras de huevo
  • 240 g de azúcar
  • 80 ml de agua (para el merengue italiano)
La torta Rogel es una de las grandes joyas de la repostería argentina.

Cómo hacer tarta Rogel, paso a paso

  • En un bol, combina la harina con la sal.
  • Incorpora las yemas, el huevo entero y la manteca previamente derretida, agregando el agua de a poco hasta lograr una masa uniforme y suave.
  • Trabaja la masa durante varios minutos y luego cúbrela con film transparente, dejando que repose 30 minutos.
  • Divide la preparación en 8 a 10 porciones iguales. Extiende cada porción hasta que quede muy delgada, formando discos de aproximadamente 20 cm de diámetro.
  • Pincha la superficie de cada disco con un tenedor y hornea sobre una bandeja engrasada a 180°C durante 5 a 7 minutos, hasta que adquieran un ligero tono dorado.
  • Coloca el primer disco de masa sobre la base elegida y cubre con una capa de dulce de leche. Continúa intercalando los discos restantes con dulce de leche, asegurándote de presionar suavemente cada capa para que quede pareja y uniforme.
El resultado es un postre pensado para los más golosos.
  • Para preparar el merengue italiano, calienta 240 g de azúcar junto con 80 ml de agua hasta formar un almíbar que alcance 118°C. Mientras tanto, bate las claras hasta que estén a punto de nieve. Una vez listo el almíbar, viértelo lentamente en forma de hilo sobre las claras mientras continúas batiendo, hasta lograr un merengue consistente, brillante y firme.
  • Extiende el merengue italiano sobre toda la superficie de la torta, dándole textura con la ayuda de una cuchara o utilizando una manga pastelera para crear picos decorativos. Si quieres un acabado más dorado, puedes tostar ligeramente el merengue con un soplete o colocarlo unos segundos en un horno muy caliente.
  • Deja la tarta en la heladera durante al menos 2 horas antes de servir. Este reposo es fundamental para que las capas se asienten correctamente y los sabores se mezclen de manera armoniosa.
Este postre se caracteriza por unas capas finas y crujientes de masa, generosamente rellenas de dulce de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 10 y 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 380-400 kcal aprox.
  • Grasas: 12-15 g
  • Hidratos de carbono: 62-67 g
  • Azúcares: 38-42 g
  • Proteínas: 6-8 g
La elaboración de esta tarta consiste en intercalar capas de una masa sencilla y delgada, cada una separada con dulce de leche.

Es importante aclarar que estos datos son aproximados, ya que los valores nutricionales reales varían según los ingredientes seleccionados y el tamaño de cada porción.

En cuanto a su conservación, la torta puede mantenerse en la heladera entre 3 y 5 días. A partir del segundo día, el merengue puede modificar ligeramente su consistencia, aunque la preparación sigue siendo segura y deliciosa para consumir.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Receta fácil: el secreto de un chef profesional que revoluciona la ensalada rusa

La receta para preparar tortillas rellenas de Jujuy con pocos ingredientes

Receta rápida: hace esta tarta de limón sin horno y sorprendé a todos en la merienda

Hace esta torta de ricota con harina de almendras: una receta simple y rápida

El truco más efectivo para evitar que los perros hagan pis adentro de la casa

Lo que se lee ahora
Existe una sola forma de quitar las manchas de lavandina.
Consejos.

El truco definitivo para sacar la mancha de lavandina de la ropa

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel