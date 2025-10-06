La receta de la abuela para hacer Rogel rápido y fácil con pocos ingredientes

La torta Rogel es una de las grandes joyas de la repostería argentina.

La torta Rogel se destaca como una verdadera joya dentro de la repostería argentina y es un clásico imprescindible en reuniones familiares, sobre todo en cumpleaños y ocasiones especiales. Este postre se distingue por sus capas delgadas y crocantes de masa, intercaladas con abundante dulce de leche y coronadas por un merengue italiano que aporta suavidad y dulzura, generando un contraste irresistible.

El resultado final es un postre ideal para quienes disfrutan de lo dulce, y puede elaborarse en casa aun sin experiencia previa en repostería. La preparación no es excesivamente compleja, aunque requiere dedicación debido a la construcción por capas y, sobre todo, a la correcta realización del merengue. Aun así, el esfuerzo vale completamente la pena.

Receta de torta Rogel La preparación de esta torta implica superponer varias capas de una masa simple y delgada, unidas por generosas porciones de dulce de leche, y finalizar con un acabado de merengue italiano en la parte superior. Para lograr un resultado excepcional, es fundamental que la masa sea ligera y delicada, y que el merengue esté bien batido, brillante y firme, asegurando así una torta de alta calidad tanto en sabor como en presentación.

Receta de torta Rogel, un clásico de la repostería argentina. Tiempo de preparación Preparación de la masa y reposo: 45 minutos

Horneado de las capas: 30 minutos (aproximado, en tandas)

Preparación y montaje: 30 minutos

Tiempo total estimado (incluyendo enfriado): 2 horas Ingredientes 500 g de harina 0000

4 yemas de huevo

1 huevo entero

100 g de manteca (o mantequilla) derretida

1 pizca de sal

150 ml de agua (aproximadamente)

800 g de dulce de leche

4 claras de huevo

240 g de azúcar

En un bol, combina la harina con la sal .

. Incorpora las yemas, el huevo entero y la manteca previamente derretida , agregando el agua de a poco hasta lograr una masa uniforme y suave .

y la , agregando el de a poco hasta lograr una . Trabaja la masa durante varios minutos y luego cúbrela con film transparente , dejando que repose 30 minutos .

, dejando que repose . Divide la preparación en 8 a 10 porciones iguales . Extiende cada porción hasta que quede muy delgada, formando discos de aproximadamente 20 cm de diámetro .

. Extiende cada porción hasta que quede muy delgada, formando . Pincha la superficie de cada disco con un tenedor y hornea sobre una bandeja engrasada a 180°C durante 5 a 7 minutos , hasta que adquieran un ligero tono dorado .

a durante , hasta que adquieran un . Coloca el primer disco de masa sobre la base elegida y cubre con una capa de dulce de leche. Continúa intercalando los discos restantes con dulce de leche, asegurándote de presionar suavemente cada capa para que quede pareja y uniforme. El resultado es un postre pensado para los más golosos. Para preparar el merengue italiano , calienta 240 g de azúcar junto con 80 ml de agua hasta formar un almíbar que alcance 118°C . Mientras tanto, bate las claras hasta que estén a punto de nieve . Una vez listo el almíbar, viértelo lentamente en forma de hilo sobre las claras mientras continúas batiendo, hasta lograr un merengue consistente, brillante y firme .

, calienta hasta formar un . Mientras tanto, bate las . Una vez listo el almíbar, sobre las claras mientras continúas batiendo, hasta lograr un . Extiende el merengue italiano sobre toda la superficie de la torta , dándole textura con la ayuda de una cuchara o utilizando una manga pastelera para crear picos decorativos. Si quieres un acabado más dorado, puedes tostar ligeramente el merengue con un soplete o colocarlo unos segundos en un horno muy caliente.

, dándole textura con la ayuda de una cuchara o utilizando una para crear picos decorativos. Si quieres un acabado más dorado, puedes con un soplete o colocarlo unos segundos en un horno muy caliente. Deja la tarta en la heladera durante al menos 2 horas antes de servir. Este reposo es fundamental para que las capas se asienten correctamente y los sabores se mezclen de manera armoniosa. Este postre se caracteriza por unas capas finas y crujientes de masa, generosamente rellenas de dulce de leche. ¿Cuántas porciones rinde esta receta? Entre 10 y 12 porciones. ¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta? Energía: 380-400 kcal aprox.

Grasas: 12-15 g

Hidratos de carbono: 62-67 g

Azúcares: 38-42 g

Proteínas: 6-8 g La elaboración de esta tarta consiste en intercalar capas de una masa sencilla y delgada, cada una separada con dulce de leche. Es importante aclarar que estos datos son aproximados, ya que los valores nutricionales reales varían según los ingredientes seleccionados y el tamaño de cada porción. En cuanto a su conservación, la torta puede mantenerse en la heladera entre 3 y 5 días. A partir del segundo día, el merengue puede modificar ligeramente su consistencia, aunque la preparación sigue siendo segura y deliciosa para consumir.

