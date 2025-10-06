La receta de la abuela para hacer Rogel rápido y fácil con pocos ingredientes

La torta Rogel se destaca como una verdadera joya dentro de la repostería argentina y es un clásico imprescindible en reuniones familiares, sobre todo en cumpleaños y ocasiones especiales. Este postre se distingue por sus capas delgadas y crocantes de masa, intercaladas con abundante dulce de leche y coronadas por un merengue italiano que aporta suavidad y dulzura, generando un contraste irresistible.
El resultado final es un postre ideal para quienes disfrutan de lo dulce, y puede elaborarse en casa aun sin experiencia previa en repostería. La preparación no es excesivamente compleja, aunque requiere dedicación debido a la construcción por capas y, sobre todo, a la correcta realización del merengue. Aun así, el esfuerzo vale completamente la pena.
Receta de torta Rogel
La preparación de esta torta implica superponer varias capas de una masa simple y delgada, unidas por generosas porciones de dulce de leche, y finalizar con un acabado de merengue italiano en la parte superior. Para lograr un resultado excepcional, es fundamental que la masa sea ligera y delicada, y que el merengue esté bien batido, brillante y firme, asegurando así una torta de alta calidad tanto en sabor como en presentación.
Tiempo de preparación
- Preparación de la masa y reposo: 45 minutos
- Horneado de las capas: 30 minutos (aproximado, en tandas)
- Preparación y montaje: 30 minutos
- Tiempo total estimado (incluyendo enfriado): 2 horas
Ingredientes
- 500 g de harina 0000
- 4 yemas de huevo
- 1 huevo entero
- 100 g de manteca (o mantequilla) derretida
- 1 pizca de sal
- 150 ml de agua (aproximadamente)
- 800 g de dulce de leche
- 4 claras de huevo
- 240 g de azúcar
- 80 ml de agua (para el merengue italiano)
Cómo hacer tarta Rogel, paso a paso
- En un bol, combina la harina con la sal.
- Incorpora las yemas, el huevo entero y la manteca previamente derretida, agregando el agua de a poco hasta lograr una masa uniforme y suave.
- Trabaja la masa durante varios minutos y luego cúbrela con film transparente, dejando que repose 30 minutos.
- Divide la preparación en 8 a 10 porciones iguales. Extiende cada porción hasta que quede muy delgada, formando discos de aproximadamente 20 cm de diámetro.
- Pincha la superficie de cada disco con un tenedor y hornea sobre una bandeja engrasada a 180°C durante 5 a 7 minutos, hasta que adquieran un ligero tono dorado.
- Coloca el primer disco de masa sobre la base elegida y cubre con una capa de dulce de leche. Continúa intercalando los discos restantes con dulce de leche, asegurándote de presionar suavemente cada capa para que quede pareja y uniforme.
- Para preparar el merengue italiano, calienta 240 g de azúcar junto con 80 ml de agua hasta formar un almíbar que alcance 118°C. Mientras tanto, bate las claras hasta que estén a punto de nieve. Una vez listo el almíbar, viértelo lentamente en forma de hilo sobre las claras mientras continúas batiendo, hasta lograr un merengue consistente, brillante y firme.
- Extiende el merengue italiano sobre toda la superficie de la torta, dándole textura con la ayuda de una cuchara o utilizando una manga pastelera para crear picos decorativos. Si quieres un acabado más dorado, puedes tostar ligeramente el merengue con un soplete o colocarlo unos segundos en un horno muy caliente.
- Deja la tarta en la heladera durante al menos 2 horas antes de servir. Este reposo es fundamental para que las capas se asienten correctamente y los sabores se mezclen de manera armoniosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Entre 10 y 12 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 380-400 kcal aprox.
- Grasas: 12-15 g
- Hidratos de carbono: 62-67 g
- Azúcares: 38-42 g
- Proteínas: 6-8 g
Es importante aclarar que estos datos son aproximados, ya que los valores nutricionales reales varían según los ingredientes seleccionados y el tamaño de cada porción.
En cuanto a su conservación, la torta puede mantenerse en la heladera entre 3 y 5 días. A partir del segundo día, el merengue puede modificar ligeramente su consistencia, aunque la preparación sigue siendo segura y deliciosa para consumir.
