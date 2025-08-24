domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 11:34
Imperdible.

La receta para preparar tortillas rellenas de Jujuy con pocos ingredientes

Estas tortillas rellenas son un clásico de la gastronomía del norte argentino. La receta paso a paso.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tortillas rellenas de Jujuy.

Tortillas rellenas de Jujuy.

Ingredientes básicos para la masa

  • 300 g de harina común
  • 60 g de grasa (vacuna o de cerdo) - También se puede reemplazar por aceite
  • 180 cc de salmuera tibia (mezcla de agua tibia y sal)

Opciones clásicas de relleno

  • Jamón en fetas
  • Queso cremoso

Variantes populares incluyen tomate, salame, choclo, albahaca o combinaciones al gusto

Tortillas 21.jpg
Tradicionales tortillas rellenas de la Quebrada

Tradicionales tortillas rellenas de la Quebrada

Paso a paso para preparar las tortillas rellenas

  • Preparar la salmuera: disolver sal en agua tibia y reservar.
  • Fundir la grasa: calentar unos segundos, hasta que esté líquida.
  • Formar la masa: hacer un volcán con la harina, añadir la grasa derretida y la salmuera en forma gradual. Mezclar hasta integrar.
  • Amasar: lograr un bollo tierno y manejable; si está seco, añadir más salmuera.
  • Reposo: dejar descansar unos minutos, ideal para que la masa afloje y se pueda trabajar mejor.
  • Formar y rellenar: dividir en bollos, estirar con palote, ubicar el relleno en el centro y cerrar los bordes como una empanada; pinchar un lado para que no se infle.
  • Cocinar a la parrilla: usar fuego medio y darle vuelta varias veces hasta que estén bien doradas y cocidas de ambos lados

Claves de éxito con pocos ingredientes

  • La masa finita y sin levadura permite una cocción rápida y con textura suave
  • La cocción a la parrilla o plancha caliente aporta un sabor ahumado característico
  • Son versátiles: cada quien puede personalizar el relleno con lo que tenga en casa

Este manjar se encuentra en cada pueblo jujeño y se disfruta como un snack callejero con mate o api, sobre todo en los mercados y ferias de la Quebrada de Humahuaca. Su preparación sencilla y el uso de ingredientes básicos hacen que sea una preparación tan tradicional como accesible

