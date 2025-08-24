La receta para preparar tortillas rellenas de Jujuy con pocos ingredientes

Tortillas rellenas de Jujuy.

Estas tortillas rellenas son un clásico callejero del norte argentino y se destacan por su sabor sencillo, económico y casero. Ideales para compartir en familia o con amigos, necesitás apenas unos pocos elementos para recrear en tu casa esta tradición de Jujuy.

Ingredientes básicos para la masa 300 g de harina común

60 g de grasa (vacuna o de cerdo) - También se puede reemplazar por aceite

180 cc de salmuera tibia (mezcla de agua tibia y sal)

Opciones clásicas de relleno Jamón en fetas

Queso cremoso

Variantes populares incluyen tomate, salame, choclo, albahaca o combinaciones al gusto

Tortillas 21.jpg Tradicionales tortillas rellenas de la Quebrada Paso a paso para preparar las tortillas rellenas Preparar la salmuera: disolver sal en agua tibia y reservar.

disolver sal en agua tibia y reservar. Fundir la grasa: calentar unos segundos, hasta que esté líquida.

calentar unos segundos, hasta que esté líquida. Formar la masa: hacer un volcán con la harina, añadir la grasa derretida y la salmuera en forma gradual. Mezclar hasta integrar.

hacer un volcán con la harina, añadir la grasa derretida y la salmuera en forma gradual. Mezclar hasta integrar. Amasar: lograr un bollo tierno y manejable; si está seco, añadir más salmuera.

lograr un bollo tierno y manejable; si está seco, añadir más salmuera. Reposo: dejar descansar unos minutos, ideal para que la masa afloje y se pueda trabajar mejor.

dejar descansar unos minutos, ideal para que la masa afloje y se pueda trabajar mejor. Formar y rellenar: dividir en bollos, estirar con palote, ubicar el relleno en el centro y cerrar los bordes como una empanada; pinchar un lado para que no se infle.

dividir en bollos, estirar con palote, ubicar el relleno en el centro y cerrar los bordes como una empanada; pinchar un lado para que no se infle. Cocinar a la parrilla: usar fuego medio y darle vuelta varias veces hasta que estén bien doradas y cocidas de ambos lados Claves de éxito con pocos ingredientes La masa finita y sin levadura permite una cocción rápida y con textura suave

permite una cocción rápida y con textura suave La cocción a la parrilla o plancha caliente aporta un sabor ahumado característico

aporta un sabor ahumado característico Son versátiles: cada quien puede personalizar el relleno con lo que tenga en casa Este manjar se encuentra en cada pueblo jujeño y se disfruta como un snack callejero con mate o api, sobre todo en los mercados y ferias de la Quebrada de Humahuaca. Su preparación sencilla y el uso de ingredientes básicos hacen que sea una preparación tan tradicional como accesible

