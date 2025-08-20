miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 17:59
Alimentación.

Barato y saludable: la receta del pan de avena super proteico para el día a día

Una opción saludable y sencilla para disfrutar de un sándwich nutritivo sin gastar de más. Lo haces en la sartén y sólo tardas 10 minutos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Sin harinas y en sartén.

Sin harinas y en sartén.

Con pocos ingredientes que todos tenemos en casa, este pan casero estará listo en minutos y puede acompañar una gran variedad de sabores.

Receta del pan de avena fácil, rápido y rico

Ingredientes básicos para un pan de avena ideal

  • 6 cucharadas de soperas de avena o harina de avena

  • Un chorrito de agua

  • 1 huevo

  • Sal a gusto

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Opcional: provenzal y semillas para dar sabor y textura.

Paso a paso: preparación rápida y sin complicaciones

  • En un recipiente, mezclar la avena con la sal, el polvo de hornear y, si se desea, provenzal y semillas.

  • Agrega el huevo y un pequeño chorrito de agua para formar una masa húmeda pero manejable.

  • Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos para que la avena absorba el líquido y el polvo de hornear comience a actuar.

  • Calentar una sartén pequeña y verter la mezcla, formando una especie de panqueque alto (para facilitar que quede un pan consistente).

  • Cocinar a fuego mínimo con la sartén tapada, usando la tapa de una olla chica si es necesario, para que se cocine bien por dentro.

  • Dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado hasta que esté completamente listo.

pan de avena sarten

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Con dos ingredientes básicos y la combinación de lo que tengamos en casa podemos “hacer magia”. En este caso, tenemos 2 ingredientes básicos, huevo y avena; después le ponemos zanahoria, espinaca, repollo o la verdura que más te guste.

Lo especial de esta receta es que no solo aprovechamos los ingredientes que tenemos en la heladera, sino que también es muy versátil.

Lo mejor de esta “receta de la abuela”

  • Fácil de preparar: Incluso si no tienes mucha experiencia en la cocina, esta tortilla te saldrá bien.
  • Saludable y equilibrada: Contiene proteínas, fibra, vitaminas y minerales en cada bocado.
  • Económica: Aprovecha ingredientes comunes que probablemente ya tengas en casa.
  • Versátil: Puedes cambiar los ingredientes según la temporada o tus preferencias personales.
  • Perfecta para niños: Una forma práctica de incluir verduras en su dieta sin peleas en la mesa.
Tortilla de verduras
Tortilla de verduras.

Tortilla de verduras.

La clave de esta receta está en su sencillez. Utilizamos ingredientes frescos, accesibles y que, juntos, crean un plato redondo. Esta vez fui por las espinacas, zanahorias y repollo que es lo que tengo en casa. Pero puedes usar acelga, cebollas, pimientos o zapallitos entre tanta variedad que tenemos en Jujuy.

