Barato y saludable: la receta del pan de avena super proteico para el día a día

El pan de avena se presenta como una alternativa económica, saludable y fácil de preparar para quienes quieren evitar el gasto o prefieren algo diferente al pan tradicional. Además de no contener harinas, tiene altos niveles de proteína, que te va a servir si también estás entrenando.

Con pocos ingredientes que todos tenemos en casa, este pan casero estará listo en minutos y puede acompañar una gran variedad de sabores.

6 cucharadas de soperas de avena o harina de avena

Paso a paso: preparación rápida y sin complicaciones

En un recipiente, mezclar la avena con la sal, el polvo de hornear y, si se desea, provenzal y semillas.

Agrega el huevo y un pequeño chorrito de agua para formar una masa húmeda pero manejable.

Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos para que la avena absorba el líquido y el polvo de hornear comience a actuar.

Calentar una sartén pequeña y verter la mezcla, formando una especie de panqueque alto (para facilitar que quede un pan consistente).

Cocinar a fuego mínimo con la sartén tapada, usando la tapa de una olla chica si es necesario, para que se cocine bien por dentro.

Dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado hasta que esté completamente listo.

pan de avena sarten

Con dos ingredientes básicos y la combinación de lo que tengamos en casa podemos “hacer magia”. En este caso, tenemos 2 ingredientes básicos, huevo y avena; después le ponemos zanahoria, espinaca, repollo o la verdura que más te guste.

Lo especial de esta receta es que no solo aprovechamos los ingredientes que tenemos en la heladera, sino que también es muy versátil.

Lo mejor de esta “receta de la abuela”

Fácil de preparar: Incluso si no tienes mucha experiencia en la cocina, esta tortilla te saldrá bien.

Saludable y equilibrada: Contiene proteínas, fibra, vitaminas y minerales en cada bocado.

Económica: Aprovecha ingredientes comunes que probablemente ya tengas en casa.

Versátil: Puedes cambiar los ingredientes según la temporada o tus preferencias personales.

Perfecta para niños: Una forma práctica de incluir verduras en su dieta sin peleas en la mesa.

La clave de esta receta está en su sencillez. Utilizamos ingredientes frescos, accesibles y que, juntos, crean un plato redondo. Esta vez fui por las espinacas, zanahorias y repollo que es lo que tengo en casa. Pero puedes usar acelga, cebollas, pimientos o zapallitos entre tanta variedad que tenemos en Jujuy.