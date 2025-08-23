Receta fácil: el secreto de un chef profesional que revoluciona la ensalada rusa

El secreto de un chef profesional que revoluciona la ensalada rusa.

La ensalada rusa se mantiene como un clásico indiscutido en la mesa de los argentinos. Su combinación de frescura, cremosidad y sabores variados la convierte en un plato infaltable . No obstante, el famoso chef español Dani García compartió un truco que transforma la receta tradicional.

Se trata de una alternativa que da lugar a una versión más deliciosa y con un toque inesperado que despierta la sorpresa de quien la prueba. Este plato frío , elaborado con papas, zanahorias, arvejas y mayonesa , cuenta con tantas variantes como cocineros que lo preparan.

En Argentina , se sirve habitualmente como entrada en celebraciones familiares, encuentros con amigos o incluso en bares y parrillas como acompañamiento .

La ensalada rusa se convierte en un plato gourmet al coronarse con un huevo frito que sorprende a primera vista, según el chef García.

Sin embargo, aunque su elaboración parezca sencilla, lograr una ensalada rusa verdaderamente perfecta exige conocer ciertos secretos culinarios . Según García, no es necesario obsesionarse con la mayonesa ni con el huevo duro . Su propuesta incluye un ingrediente inesperado que realza los sabores de manera natural . Lo mejor: se puede lograr sin gastar de más ni depender de productos difíciles de conseguir.

De acuerdo con el chef, con solo incorporar unas gotas de vinagre de ajíes en conserva se logra un equilibrio perfecto entre la cremosidad de la mayonesa y un toque ácido que potencia los sabores y evita que la ensalada resulte pesada.

Un reconocido chef reveló un secreto que pocos conocían.

Pero García va más allá: su propuesta más atrevida consiste en decorar la ensalada con un huevo frito. Aunque a primera vista parezca un ingrediente fuera de lugar, la magia ocurre al romper la yema, que se mezcla con el resto de los ingredientes, añadiendo suavidad y un sabor intenso que sorprende al paladar.

Ingredientes básicos para la ensalada rusa

Aunque cada familia tenga su versión, la receta base incluye:

4 papas medianas

2 zanahorias

150 g de arvejas (pueden ser congeladas)

2 latas de atún en aceite o natural (opcional)

200 g de mayonesa (casera o comprada)

2 pepinillos en vinagre (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Vinagre de ajíes en conserva (el truco del chef)

1 huevo frito (para el toque final)

La ensalada rusa es uno de esos clásicos que nunca falla en la mesa de los argentinos.

Cómo prepararla paso a paso

Cocinar los vegetales: pon las papas y zanahorias a hervir en agua con sal hasta que queden suaves. Luego pélalas y córtalas en cubos pequeños .

a hervir en agua con sal hasta que queden suaves. Luego pélalas y córtalas en . Preparar las arvejas: si son frescas o congeladas, hiérvelas por unos 5 minutos y escúrrelas.

y escúrrelas. Combinar los ingredientes: en un recipiente amplio , mezcla las papas, zanahorias y arvejas hasta integrarlas bien.

, mezcla las papas, zanahorias y arvejas hasta integrarlas bien. Añadir la mayonesa: ve integrando la mayonesa gradualmente hasta conseguir la consistencia que prefieras.

hasta conseguir la consistencia que prefieras. El secreto del chef: incorpora una cucharada de vinagre de ajíes en conserva para aportar un toque ácido y refrescante.

incorpora una para aportar un toque ácido y refrescante. El toque final sorprendente: sirve la ensalada y, justo antes de presentarla, corónala con un huevo frito para un giro inesperado.

Fresca, cremosa y con una mezcla de sabores, este plato se convirtió en un infaltable.

Una receta versátil y con variantes

La ensalada rusa destaca por su versatilidad, ya que admite múltiples adaptaciones. Algunas personas incorporan jamón cocido en cubitos, aceitunas verdes o pimientos, mientras que otras optan por pollo hervido o atún. Incluso hay quienes buscan una versión más ligera, sustituyendo parte de la mayonesa por yogur natural.

Con el truco del chef Dani García, el secreto consiste en atreverse a añadir un toque ácido y un topping distinto, transformando un plato sencillo en una propuesta moderna y sofisticada.

En una época en la que se priorizan recetas prácticas, económicas y frescas, la ensalada rusa recupera protagonismo. Es ideal para el verano, rinde varias porciones, se puede preparar con anticipación y resulta un comodín perfecto para comidas al aire libre, picnics o parrilladas.