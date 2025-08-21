Receta de marineras de carne: el secreto de este paso a paso rápido y fácil

Receta de marineras de carne.

Las marineras de carne son un aperitivo crujiente y sabroso originario de la Región de Murcia, en España. Mientras que la versión tradicional consiste en una dona cubierta con ensalada rusa, esta variante incorpora carne, ofreciendo un sabor más intenso y lleno de matices. Agenda esta receta y sorprendé a tus invitados.

El origen de las marineras está profundamente ligado a la cultura gastronómica murciana, donde las tapas forman un pilar de la tradición local. Aunque la receta clásica combina ensalada con anchoas, la versión con carne se ha popularizado por su sabor más contundente. Además, su flexibilidad permite usar distintas carnes, como pollo o ternera, que aportan textura y sabor característicos.

Receta de marineras de carne, rápida y fácil. Receta de marineras de carne Preparar marineras de carne es un proceso ágil y sencillo. Se parte de una dona sobre la cual se coloca una porción de ensalada rusa mezclada con carne, que puede ser ternera, pollo o cerdo. Es clave que las donas se mantengan crujientes, ya que esto genera un contraste ideal con la textura cremosa y suave de la ensalada.

Tiempo de preparación La preparación de estas marineras de carne requiere alrededor de media hora en total. Aproximadamente 15 minutos se destinan a elaborar la ensalada rusa con carne, unos 10 minutos para ensamblar las marineras, y cerca de 5 minutos para colocar cuidadosamente los ingredientes sobre las donas.

Las marineras son un aperitivo perfecto para acompañar con una bebida refrescante en una tarde soleada. Ingredientes 12 rosquillas o donas crujientes

300 g de carne cocida o asada ( pollo, ternera o cerdo ), desmenuzada o picada finamente

( ), desmenuzada o picada finamente 3 papas medianas

2 zanahorias

100 g de guisantes cocidos

2 huevos cocidos

200 g de mayonesa

1 cucharada de mostaza (opcional)

(opcional) Sal y pimienta a gusto

y a gusto Aceitunas para decorar (opcional) Las marineras de carne son un delicioso y crujiente aperitivo típico de la Región de Murcia, en España. Cómo hacer marineras de carne, paso a paso Cocinar las verduras : pelar las papas y zanahorias y cortarlas en cubos pequeños . Hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas , aproximadamente 10-12 minutos . Escurrir y dejar que se enfríen.

: pelar las y y cortarlas en . Hervirlas en hasta que estén , aproximadamente . Escurrir y dejar que se enfríen. Montar la ensalada : en un recipiente amplio , combinar las papas y zanahorias cocidas con los guisantes y los huevos duros picados . Añadir la carne desmenuzada y mezclar suavemente .

: en un , combinar las y con los y los . Añadir la y mezclar . Agregar el aderezo: incorporar la mayonesa y revolver hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados. Opcionalmente, se puede añadir una cucharadita de mostaza para darle un extra de sabor. La elaboración de las marineras de carne es sencilla y rápida. Condimentar : rectificar la cantidad de sal y pimienta según el gusto personal. Guardar la preparación en la nevera para conservarla fresca .

: rectificar la cantidad de y según el gusto personal. Guardar la en la para conservarla . Armar las marineras : colocar una porción abundante de ensalada rusa con carne sobre cada dona crujiente .

: colocar una de sobre cada . Adornar : opcionalmente, colocar una aceituna encima de cada bocado para darle un toque decorativo .

: opcionalmente, colocar una encima de cada para darle un . Presentar: servir al instante para que las rosquillas conserven su textura crujiente, o mantener la ensalada refrigerada y ensamblar justo antes de ofrecerlas. La historia de las marineras está profundamente arraigada en la tradición murciana. ¿Cuántas porciones rinde esta receta? Esta preparación de marineras con carne permite obtener cerca de 12 unidades, ideales para disfrutar en compañía durante encuentros sociales o como entrada para abrir el apetito. Conservación de la preparación: La ensalada rusa con carne puede guardarse en el refrigerador hasta 3 días, siempre tapada correctamente para evitar que absorba aromas ajenos. No obstante, lo ideal es ensamblar las marineras justo antes de servir, de modo que las rosquillas conserven su crujiente característico.

