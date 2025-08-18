lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 09:36
Que rico.

La receta fácil y rápida para hacer tortillas rellenas de Jujuy a la parrilla

Sin dudas un clásico de Jujuy son las tortillas rellenas a la parrilla que venden en la Quebrada de Humahuaca. Te pasamos la receta.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Receta de tortillas rellenas.

Receta de tortillas rellenas de Jujuy

Ingredientes:

Para la masa:

  • 300 gramos de harina
  • 60 gramos de grasa
  • 180 cc de salmuera tibia (250 cc de agua tibia - 1 taza - y 10 gramos de sal - 1 cuchara sopera al ras -)

Para el relleno:

  • Jamón en fetas
  • Queso cremoso

Preparación:

  1. Preparar la Salmuera: Mezclar el agua tibia con la sal en un vaso y reservar.
  2. Fundir la Grasa: Derretir la grasa en el microondas o en un recipiente sobre la hornalla durante unos segundos.
  3. Formar la Masa: Hacer un volcán con la harina y agregar la grasa derretida. Poco a poco, agregar la salmuera mientras se revuelve para integrar los ingredientes.
  4. Amasar: Trabajar la masa hasta obtener un bollo consistente, tierno y manejable. Si la masa está seca, agregar un poco más de salmuera.
  5. Dividir la Masa: Formar tres bollitos con la masa, cada uno con forma de pelota.
  6. Estirar la Masa: Aplanar y estirar uno de los bollitos con un palo de amasar.
  7. Agregar el Relleno: Colocar jamón y queso en el centro, unir los bordes y cerrar como una empanada. Pinchar un lado para evitar que se infle.
  8. Cocción a la Parrilla: Cocinar las tortillas en una parrilla con poca brasa a fuego parejo durante unos minutos de cada lado.

Tortillas rellenas.png

¡Rellenos para todos los gustos!

Pese a que las más comunes son de jamón y queso, podés ponerle el relleno que más te guste, teniendo en cuenta que es una masa muy versátil. También se hacen de tomate, salame, queso de cabra, aceitunas, etc.

Tortillas rellenas para vegetarianos y veganos

Para las personas vegetarianas, la opción es fácil. Sólo debe reemplazar los 60 gramos de grasa animal por la misma cantidad de aceite vegetal y no ponerle jamón al relleno. En caso del veganismo tampoco se debe optar por el queso.

