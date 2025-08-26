Receta rápida: hace esta tarta de limón sin horno y sorprendé a todos en la merienda

El postre es uno de los momentos favoritos para muchas personas.

Para muchos, el postre es el broche de oro de cualquier comida, capaz de transformar un almuerzo o cena común en un momento memorable. Una de las alternativas más elegidas para impresionar a los invitados es preparar una tarta. Si querés ofrecer un final dulce igualmente delicioso pero más original, la tarta de limón es la elección perfecta.

Tarta de limón sin horno. Receta de tarta de limón fresca sin horno Este postre destaca por lo sencillo y rápido que es de elaborar. La base se prepara con galletitas trituradas combinadas con manteca derretida y presionadas para que queden firmes. Encima se coloca una mezcla de yogur griego, crema batida y jugo de limón, cuya acidez espesa la preparación de manera natural. No necesita gelatina ni largas horas de horno: solo se requiere una batidora, un molde y la heladera.

El resultado es un postre fresco, liviano y lleno de aroma, perfecto para cerrar comidas abundantes. Además, se puede preparar con anticipación, lo que facilita la organización del día de la celebración.

Este sencillo postre es una excelente opción para sorprender a tus invitados. Tiempo de preparación Preparación: 20 minutos

Refrigeración base: 30 minutos

Refrigeración final (crema): mínimo 3 horas

Tiempo total aproximado: 3 horas y 50 minutos Tarta de limón fácil de hacer. Ingredientes 250 g de galletas secas

120 g de mantequilla derretida

250 g de yogur griego

200 ml de nata montada fresca

100 g de azúcar glas

Jugo de 2 limones

Ralladura de 1 limón

Unas hojas de menta para decorar (opcional)

las hasta que se conviertan en un . Luego, combina las galletas molidas con la mantequilla previamente derretida hasta obtener una textura similar a arena húmeda .

con la hasta obtener una . A continuación, coloca esta preparación en un molde desmontable forrado con papel de horno y aplánala con el dorso de una cuchara , compactando bien la base para que quede firme y no se desarme al cortar las porciones .

en un forrado con y aplánala con el , para que quede y no se al cortar las . Coloca la base en la heladera y déjala enfriar por al menos media hora .

en la y déjala por al menos . Bate la crema hasta que forme picos suaves y esponjosos. Receta de tarta de limón fresca sin horno. Incorpora la crema batida al yogur griego , agregando el azúcar glas , el jugo de limón y su ralladura . Mezcla con movimientos delicados y envolventes para conservar la aireación de la preparación .

al , agregando el , el y su . Mezcla con y para conservar la de la . Finalmente, distribuye esta crema sobre la base de galleta y alisa la superficie con cuidado .

sobre la y con . Pone la tarta en la heladera durante un mínimo de tres horas , aunque es ideal dejarla reposar toda la noche para que se compate y potencie su sabor .

en la durante un , aunque es ideal dejarla para que se y potencie su . Antes de servir, añade un toque final decorando con finas rodajas de limón y algunas hojas frescas de menta. ¿Cuántas porciones tiene esta receta? Esta receta da para 9 porciones estándar. Esta receta resulta en un postre fresco, ligero y aromático. ¿Cuánto tiempo dura este postre? Guardada en la heladera y bien tapada para que no absorba olores, esta preparación se mantiene en buen estado entre 2 y 3 días. No se aconseja congelarla, ya que al descongelarse podría perder la textura cremosa que la caracteriza.

