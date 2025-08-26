martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 07:09
Cocina.

Receta rápida: hace esta tarta de limón sin horno y sorprendé a todos en la merienda

Esta opción fácil es una alternativa ideal para deslumbrar a quienes recibas en casa. Se caracteriza por su facilidad y rapidez de preparación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El postre es uno de los momentos favoritos para muchas personas.

El postre es uno de los momentos favoritos para muchas personas.

Para muchos, el postre es el broche de oro de cualquier comida, capaz de transformar un almuerzo o cena común en un momento memorable. Una de las alternativas más elegidas para impresionar a los invitados es preparar una tarta. Si querés ofrecer un final dulce igualmente delicioso pero más original, la tarta de limón es la elección perfecta.

Lee además
Receta de marineras de carne.  
Cocina.

Receta de marineras de carne: el secreto de este paso a paso rápido y fácil
El secreto de un chef profesional que revoluciona la ensalada rusa.
Cocina.

Receta fácil: el secreto de un chef profesional que revoluciona la ensalada rusa

Tarta de limón sin horno.

Receta de tarta de limón fresca sin horno

Este postre destaca por lo sencillo y rápido que es de elaborar. La base se prepara con galletitas trituradas combinadas con manteca derretida y presionadas para que queden firmes. Encima se coloca una mezcla de yogur griego, crema batida y jugo de limón, cuya acidez espesa la preparación de manera natural. No necesita gelatina ni largas horas de horno: solo se requiere una batidora, un molde y la heladera.

El resultado es un postre fresco, liviano y lleno de aroma, perfecto para cerrar comidas abundantes. Además, se puede preparar con anticipación, lo que facilita la organización del día de la celebración.

Este sencillo postre es una excelente opción para sorprender a tus invitados.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Refrigeración base: 30 minutos
  • Refrigeración final (crema): mínimo 3 horas

Tiempo total aproximado: 3 horas y 50 minutos

Tarta de limón fácil de hacer.

Ingredientes

  • 250 g de galletas secas
  • 120 g de mantequilla derretida
  • 250 g de yogur griego
  • 200 ml de nata montada fresca
  • 100 g de azúcar glas
  • Jugo de 2 limones
  • Ralladura de 1 limón
  • Unas hojas de menta para decorar (opcional)
El postre es uno de los momentos favoritos para muchas personas.

Cómo hacer tarta de limón fresca sin horno, paso a paso

  • Primero, muele las galletas hasta que se conviertan en un polvo fino.
  • Luego, combina las galletas molidas con la mantequilla previamente derretida hasta obtener una textura similar a arena húmeda.
  • A continuación, coloca esta preparación en un molde desmontable forrado con papel de horno y aplánala con el dorso de una cuchara, compactando bien la base para que quede firme y no se desarme al cortar las porciones.
  • Coloca la base en la heladera y déjala enfriar por al menos media hora.
  • Bate la crema hasta que forme picos suaves y esponjosos.
Receta de tarta de limón fresca sin horno.
  • Incorpora la crema batida al yogur griego, agregando el azúcar glas, el jugo de limón y su ralladura. Mezcla con movimientos delicados y envolventes para conservar la aireación de la preparación.
  • Finalmente, distribuye esta crema sobre la base de galleta y alisa la superficie con cuidado.
  • Pone la tarta en la heladera durante un mínimo de tres horas, aunque es ideal dejarla reposar toda la noche para que se compate y potencie su sabor.
  • Antes de servir, añade un toque final decorando con finas rodajas de limón y algunas hojas frescas de menta.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 9 porciones estándar.

Esta receta resulta en un postre fresco, ligero y aromático.

¿Cuánto tiempo dura este postre?

Guardada en la heladera y bien tapada para que no absorba olores, esta preparación se mantiene en buen estado entre 2 y 3 días. No se aconseja congelarla, ya que al descongelarse podría perder la textura cremosa que la caracteriza.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Receta de marineras de carne: el secreto de este paso a paso rápido y fácil

Receta fácil: el secreto de un chef profesional que revoluciona la ensalada rusa

La receta para preparar tortillas rellenas de Jujuy con pocos ingredientes

El truco más eficaz para que tus medias no se rompan: "Súper fácil"

El mejor truco para limpiar las zapatillas blancas con ingredientes de cocina

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel