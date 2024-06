La receta definitiva para que te salga un pastel de papas exquisito

Vas a necesitar:

PASTEL DE PAPAS: Un clásico argentino a mi manera para arrancar el 2024 • Ya saben que me gusta mucho variar las recetas de los clásicos, hacerle algun retoque… y este es de los que más me gustó! Quedó realmente riquísimo y hermoso La clave de esto es que el molde sea desmontable (preferentemente antiadherente) y le pongan aceite previamente para que no se pegue nada! • : • 1.2kg Papas (una vez hervidas y hechas puré me quedó aproximadamente 700gr) • 60gr Manteca Derretida • Sal, Pimienta y Nuez Moscada • 1 Huevo + 2 Yemas • • 1kg Palomita (o alguna carne más bien económica. Al tiernizarla en la cocción, no es necesario que sea un buen corte!) • 1 Cebolla • 1/2 Morron Rojo + 1/2 Morron Verde • 1 Zanahoria • c/n Caldo de Verduras + Puré de Tomate • Animense a hacer esta versión y queden como unos chefs profesionales en la próxima cena familiar