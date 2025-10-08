miércoles 08 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2025 - 17:43
Hogar.

El mejor truco para cuidar el limonero y que dé frutos todos los meses

Aplicando estos consejos, podrás obtener limones prácticamente todo el año. Solo se necesitan tener a manos estos secretos y un poco de constancia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Para tener frutos todo el año, existen ciertos consejos a tener en cuenta con tu limonero.

Para tener frutos todo el año, existen ciertos consejos a tener en cuenta con tu limonero.

Contar con un limonero en el hogar no requiere necesariamente disponer de un amplio jardín, ya que también es posible cultivarlo en macetas. Para disfrutar de frutos durante todo el año, conviene seguir algunas pautas básicas. Con ciertos trucos y un cuidado regular, este árbol puede dar flores y producir limones incluso en espacios reducidos.

Lee además
Trucos caseros de jardinería para conservar tus plantas impecables
Tips.

Trucos caseros de jardinería para conservar tus plantas impecables
El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine
Redes.

El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine

Con estos trucos, el limonero puede dar frutos todo el año.

Los cuidados esenciales para el limonero en maceta

Seleccioná la maceta adecuada: el tamaño importa mucho. Podés empezar con una de al menos 30 litros y, a medida que el limonero crezca, trasplantarlo a una más grande. Es fundamental que tenga buen drenaje, ya que la planta no soporta exceso de agua; asegurate de que la base cuente con agujeros para evacuar el líquido.

Elegí un lugar apropiado: el limonero requiere mínimo seis horas de sol directo cada día. Ubicalo en un balcón, terraza o patio con buena iluminación. Si solo podés tenerlo dentro de casa, acercalo a una ventana que reciba la mayor cantidad de luz posible.

Cómo cuidar tu limonero en maceta para que dé frutos todo el año.
  • Regá con cuidado: evitá que el sustrato se empape demasiado. Durante la primavera y el verano, regá cada 2 o 3 días, o cuando notes que la superficie del suelo está seca. En otoño e invierno, reducí la frecuencia de riego.
  • Aportá nutrientes para que produzca flores y frutos: para que el limonero genere limones necesita alimentación extra. Podés usar fertilizantes con alto contenido de nitrógeno, potasio y fósforo, o elaborar abono casero con restos de cáscaras de banana, café usado o compost.
  • Realizá podas para fomentar su desarrollo: una poda ligera ayuda a controlar el tamaño del árbol y estimula la floración.
  • Eliminá ramas secas, débiles o que crezcan hacia el interior, una vez al año, preferentemente a fines del invierno.
Cómo cuidar tu limonero en maceta para que dé frutos todo el año.
  • Protegé al limonero del frío y de plagas: en jornadas de bajas temperaturas, acercalo a una pared o cubrilo con una manta. Revisá con frecuencia la presencia de cochinillas, pulgones o hongos, y, si aparecen, aplicá jabón potásico o insecticidas naturales.

¿Cuándo da frutos el limonero en maceta?

Con los cuidados adecuados, un limonero puede producir flores en varias etapas del año. Algunas especies fructifican casi de manera continua, mientras que otras concentran su producción en primavera y finales del verano. Cuando aparezcan flores, es fundamental mantener un riego y nutrición apropiados, ya que esto influirá directamente en la cantidad y calidad de los limones que obtengas.

Con algunos secretos y un poco de constancia, el limonero puede florecer y regalar limones incluso en un balcón.

Los limones cosechados se pueden aprovechar de distintas maneras:

  • Jugo de limón: perfecto para aliñar ensaladas, preparar bebidas como limonada, marinar carnes o realzar el sabor de recetas dulces y saladas.
  • Ralladura de cáscara: ideal para aportar aroma y sabor a postres como tortas, budines y galletas, o para enriquecer salsas, gracias a sus aceites esenciales.
  • Conservas y dulces: se puede usar para mermeladas o como base para elaborar limones en conserva al estilo marroquí.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Trucos caseros de jardinería para conservar tus plantas impecables

El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine

El truco más efectivo para evitar que los perros hagan pis adentro de la casa

PUAM de ANSES: el paso a paso para hacer el trámite digital y obtener la pensión

De "la niña más bella del mundo" al blanco de los haters: Thylane Blondeau y el precio de crecer

Lo que se lee ahora
La trayectoria de Thylane Blondeau: de la niña más bella del mundo a referente en la moda y la salud femenina
Viral.

De "la niña más bella del mundo" al blanco de los haters: Thylane Blondeau y el precio de crecer

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Choque en Mar del Plata.
Mar del Plata.

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares dijo la mujer que alquiló la casa
Policiales.

"Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares" dijo la mujer que alquiló la casa

Doble femicidio en Bahía Blanca.
Bahía Blanca.

Hallaron a una madre y su hija calcinadas: investigan un doble femicidio

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel