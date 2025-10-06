lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 07:04
Redes.

El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine

Una nueva tendencia revoluciona Instagram: videos ultrapanorámicos que imitan escenas cinematográficas y atraen millones de vistas.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine

El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine

Instagram volvió a sorprender con una tendencia que rompe los moldes del contenido tradicional. En los últimos días, la red social se llenó de clips que no ocupan toda la pantalla, sino que aparecen como una franja horizontal en el centro del teléfono. Lejos de ser un error, se trata de un recurso creativo que está marcando una nueva estética viral: el formato ultrapanorámico.

Lee además
La producción ejecutiva de Juan José Campanella.
Streaming.

Llega a HBO Max "La masacre de Flores": una nueva serie de Campanella
Netflix confirmó el rodaje de la nueva producción de Sebastián Ortega.
Streaming.

Netflix confirmó el rodaje de la nueva producción de Sebastián Ortega

Este estilo se caracteriza por usar una proporción cercana a 5:1, mucho más ancha que el clásico 16:9. El resultado es un encuadre extremo que recuerda a las películas épicas y que destaca de inmediato en el feed. La particularidad es que Instagram no permite esta configuración de manera oficial, por lo que los creadores idearon su propio “hack” para subir los videos correctamente.

Cómo se hace el efecto cinematográfico

Para lograr el resultado, se necesita una edición más profesional que la que ofrecen las apps móviles habituales. El primer paso es exportar el video en resolución 5120×1080 píxeles, un formato no documentado pero que la plataforma acepta sin problemas. Además, se recomienda usar el códec H.265 (HEVC), que mantiene la calidad y evita errores de reproducción. Si se utiliza H.264, es común que el video se vea pixelado o recortado.

Por esta razón, muchos creadores recurren a programas de escritorio como Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro o DaVinci Resolve, en lugar de apps como CapCut o el editor nativo de Instagram. Con este método, logran que la “tira horizontal” se vea nítida y perfecta en el centro de la pantalla.

Por qué se volvió viral

La estética ultrapanorámica rompe la monotonía del scroll vertical y genera una experiencia visual llamativa. Se usa especialmente para mostrar paisajes, secuencias urbanas o escenas con aire cinematográfico, lo que aumenta las posibilidades de viralización.

En redes sociales, lo inesperado atrae: cuanto más distinto luce un contenido, más clics, vistas y compartidos obtiene. Este truco se convirtió así en una herramienta creativa clave para quienes buscan destacar entre miles de publicaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Llega a HBO Max "La masacre de Flores": una nueva serie de Campanella

Netflix confirmó el rodaje de la nueva producción de Sebastián Ortega

Luis Caputo viaja con su equipo a Washington para reunirse con Scott Bessent

"Barreda, el odontólogo femicida": los detalles de la serie sobre el caso que impactó al país

Así lucen los actores de la icónica serie "Buffy, la cazavampiros": ¿Qué fue de sus carreras?

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana
Importante.

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel