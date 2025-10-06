El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine

Instagram volvió a sorprender con una tendencia que rompe los moldes del contenido tradicional. En los últimos días, la red social se llenó de clips que no ocupan toda la pantalla, sino que aparecen como una franja horizontal en el centro del teléfono. Lejos de ser un error, se trata de un recurso creativo que está marcando una nueva estética viral: el formato ultrapanorámico.

Este estilo se caracteriza por usar una proporción cercana a 5:1, mucho más ancha que el clásico 16:9. El resultado es un encuadre extremo que recuerda a las películas épicas y que destaca de inmediato en el feed. La particularidad es que Instagram no permite esta configuración de manera oficial, por lo que los creadores idearon su propio “hack” para subir los videos correctamente.

Cómo se hace el efecto cinematográfico Para lograr el resultado, se necesita una edición más profesional que la que ofrecen las apps móviles habituales. El primer paso es exportar el video en resolución 5120×1080 píxeles, un formato no documentado pero que la plataforma acepta sin problemas. Además, se recomienda usar el códec H.265 (HEVC), que mantiene la calidad y evita errores de reproducción. Si se utiliza H.264, es común que el video se vea pixelado o recortado.

Por esta razón, muchos creadores recurren a programas de escritorio como Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro o DaVinci Resolve, en lugar de apps como CapCut o el editor nativo de Instagram. Con este método, logran que la “tira horizontal” se vea nítida y perfecta en el centro de la pantalla.

Por qué se volvió viral La estética ultrapanorámica rompe la monotonía del scroll vertical y genera una experiencia visual llamativa. Se usa especialmente para mostrar paisajes, secuencias urbanas o escenas con aire cinematográfico, lo que aumenta las posibilidades de viralización. En redes sociales, lo inesperado atrae: cuanto más distinto luce un contenido, más clics, vistas y compartidos obtiene. Este truco se convirtió así en una herramienta creativa clave para quienes buscan destacar entre miles de publicaciones.

