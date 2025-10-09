jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 10:39
Tribunales.

7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

El Tribunal Penal halló culpable a Fabián Alfredo Solano por dos hechos ocurridos en 2022 y 2025 dentro del Hospital Materno Infantil.

Condena al enfermero que inyectó leche a un bebé.

Condena al enfermero que inyectó leche a un bebé.

Lee además
Sentencia del enfermero video
Jujuy.

"Creemos que se hizo justicia", dijo el abogado defensor del enfermero tras la sentencia
Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Además, confirmaron que tendrá 10 años de inhabilitación.

El proceso judicial contra Fabián Alfredo Solano, enfermero del Hospital Materno Infantil, concluyó este jueves con una sentencia condenatoria. El Tribunal lo encontró responsable de dos hechos de gravedad cometidos durante el ejercicio de sus funciones en el hospital público.

El debate estuvo encabezado por las juezas María Margarita Nallar —presidenta del trámite—, María del Rosario Hinojo y Mónica Cruz Martínez. La acusación fue sostenida por el fiscal Diego Funes, mientras que la querella estuvo representada por el abogado Carlos Espada. La defensa del acusado fue ejercida por Pablo Rodrigo Cuellar.

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo)
Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo)

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo)

Los hechos que derivaron en la condena

Según la investigación, el primer hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2022, en el quirófano del Servicio de Cirugía del Hospital Materno Infantil. Ese día, Solano, en su rol de enfermero, habría anestesiado a un niño de 8 años que debía ser intervenido por abdomen agudo, sin la presencia del médico anestesiólogo de guardia.

La maniobra fue considerada una violación de los protocolos médicos y un accionar temerario dentro del ámbito hospitalario.

El segundo episodio se registró el 23 de abril de 2025, entre las 8 y las 8.30 de la mañana, en la Sala Verde del hospital. De acuerdo con la requisitoria fiscal, Solano atendió a un bebé de seis meses que se recuperaba de una operación quirúrgica. En ese momento, le inyectó leche líquida por vía endovenosa, lo que le provocó un derrame precárdico leve a moderado con riesgo de vida.

Gracias a la rápida intervención del personal médico, el menor fue trasladado de urgencia a la Sala de Terapia Intensiva, donde logró estabilizarse.

Embed - LECTURA DE LA CONDENA AL ENFERMERO DEL MATERNO INFANTIL

La decisión del Tribunal

Tras analizar las pruebas, los testimonios y las pericias, las juezas consideraron acreditados ambos hechos. El Tribunal condenó a Fabián Alfredo Solano como autor de los delitos de “Lesiones graves con dolo eventual” e “Incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”, imponiéndole una pena de ___ años de prisión.

La sentencia fue leída este jueves en la Sala de Audiencias del Poder Judicial, en presencia de las partes. El fallo podrá ser apelado por la defensa ante una instancia superior, aunque desde la Fiscalía adelantaron su satisfacción por la resolución del Tribunal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Creemos que se hizo justicia", dijo el abogado defensor del enfermero tras la sentencia

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

La defensa del enfermero que inyectó leche a un bebé asegura que fue un error médico

Juicio contra el enfermero: "sostenemos que tiene una estructura psicótica"

Lo que se lee ahora
Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares, dijo la mujer que alquiló la casa
Policiales.

"Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares", dijo la mujer que alquiló la casa

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel