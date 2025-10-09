7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

El Tribunal Penal halló culpable a Fabián Alfredo Solano por dos hechos ocurridos en 2022 y 2025 dentro del Hospital Materno Infantil . El enfermero recibió una pena de 7 años de prisión por los delitos de lesiones graves con dolo eventual e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tribunales. La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

El proceso judicial contra Fabián Alfredo Solano , enfermero del Hospital Materno Infantil, concluyó este jueves con una sentencia condenatoria. El Tribunal lo encontró responsable de dos hechos de gravedad cometidos durante el ejercicio de sus funciones en el hospital público.

El debate estuvo encabezado por las juezas María Margarita Nallar —presidenta del trámite—, María del Rosario Hinojo y Mónica Cruz Martínez . La acusación fue sostenida por el fiscal Diego Funes , mientras que la querella estuvo representada por el abogado Carlos Espada . La defensa del acusado fue ejercida por Pablo Rodrigo Cuellar .

Condenaron al enfermero del Materno Infantil

Los hechos que derivaron en la condena

Según la investigación, el primer hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2022, en el quirófano del Servicio de Cirugía del Hospital Materno Infantil. Ese día, Solano, en su rol de enfermero, habría anestesiado a un niño de 8 años que debía ser intervenido por abdomen agudo, sin la presencia del médico anestesiólogo de guardia.

La maniobra fue considerada una violación de los protocolos médicos y un accionar temerario dentro del ámbito hospitalario.

El segundo episodio se registró el 23 de abril de 2025, entre las 8 y las 8.30 de la mañana, en la Sala Verde del hospital. De acuerdo con la requisitoria fiscal, Solano atendió a un bebé de seis meses que se recuperaba de una operación quirúrgica. En ese momento, le inyectó leche líquida por vía endovenosa, lo que le provocó un derrame precárdico leve a moderado con riesgo de vida.

Gracias a la rápida intervención del personal médico, el menor fue trasladado de urgencia a la Sala de Terapia Intensiva, donde logró estabilizarse.

La decisión del Tribunal

Tras analizar las pruebas, los testimonios y las pericias, las juezas consideraron acreditados ambos hechos. El Tribunal condenó a Fabián Alfredo Solano como autor de los delitos de "Lesiones graves con dolo eventual" e "Incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real", imponiéndole una pena de 7 años de prisión.

La sentencia fue leída este jueves en la Sala de Audiencias del Poder Judicial, en presencia de las partes. El fallo podrá ser apelado por la defensa ante una instancia superior, aunque desde la Fiscalía adelantaron su satisfacción por la resolución del Tribunal.