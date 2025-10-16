jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 17:23
Cocina.

Prepara este lomo en salsa con una receta de la abuela muy fácil de seguir

Esta receta, fácil de preparar, se disfruta al máximo junto a acompañamientos frescos y sencillos, como una ensalada verde, arroz blanco o papas fritas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lomo en salsa de la abuela, una receta tradicional y muy fácil para preparar.

Lomo en salsa de la abuela, una receta tradicional y muy fácil para preparar.

A menudo, las preparaciones más simples son las que más éxito tienen. Esto se cumple con esos platos clásicos, los que nuestras abuelas cocinaban con frecuencia en casa. Un ejemplo son estos filetes de lomo en salsa, una receta sencilla que combina perfectamente con guarniciones como ensaladas frescas, arroz blanco o papas fritas recién hechas.

Lomo en salsa.

Entre sus múltiples ventajas, este plato destaca por contar con pocos ingredientes, fáciles de conseguir en cualquier cocina. Para la salsa bastan un poco de ajo, vino y un toque de leche entera, que juntos crean una salsa cremosa que aporta jugosidad y sabor a los filetes. Además, la rapidez de preparación es otra de las grandes cualidades que hacen de esta receta una opción práctica y deliciosa.

La salsa se prepara en cuestión de minutos, y en cuanto a la carne, hay que recordar que los filetes de lomo se cocinan muy rápido debido a su finura. Para lograr la textura ideal, solo necesitamos sellarlos ligeramente hasta que tomen color por fuera, ya que luego se terminarán de cocinar dentro de la salsa.

Receta de lomo en salsa

Este plato tan sencillo queda de maravilla acompañado con guarniciones.

La combinación de ajo dorado, vino blanco y leche da lugar a una salsa ligera y sabrosa, que acompaña de manera perfecta a una carne jugosa y, por ejemplo, unas papas fritas recién hechas.

Tiempo de preparación

  • Preparación inicial: 5 minutos
  • Cocción total: 20 minutos
  • Tiempo total estimado: 25 minutos
Lomo en salsa de la abuela, una receta tradicional y muy fácil para preparar.

Ingredientes

  • 500 g de filetes de lomo de cerdo (finos)
  • 5-6 dientes de ajo
  • 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 1 cucharada de maicena (fécula de maíz)
  • 100 ml de vino blanco
  • 200 ml de agua
  • 100 ml de leche
  • Patatas fritas o cocidas para guarnición (opcional)
Este plato tiene, entre sus muchas virtudes, la de contar con una lista de ingredientes muy breve y fácil de reunir en casa.

Cómo hacer lomo en salsa de la abuela, paso a paso

  • Pelar los dientes de ajo y cortarlos en láminas finas. Calentar un poco de aceite en una sartén y cocinar los ajos a fuego lento durante un minuto, para que el aceite se impregne de su aroma.
  • Cortar los filetes de lomo, sazonarlos con sal y pimienta. Aumentar el fuego y sellar los filetes un minuto por cada lado junto con los ajos. Si la sartén es pequeña, conviene hacerlo en varias tandas.
  • Retirar los filetes y reservarlos en un plato.
  • Añadir la maicena a la mezcla de ajos y aceite, removiendo brevemente para que se incorpore de manera uniforme.
  • Incorporar el vino blanco y cocinar a fuego fuerte durante unos dos minutos, hasta que se evapore el alcohol.
  • Incorporar el agua junto con una pizca de sal. Llevar a hervor y cocinar a fuego medio, dejando que el líquido se reduzca aproximadamente a la mitad.
Receta de lomo en salsa.
  • Añadir la leche y mezclar cuidadosamente. Cuando vuelva a hervir, reincorporar los filetes a la sartén junto con los jugos que quedaron en el plato.
  • Dejar que todo se cocine dos o tres minutos más y servir de inmediato, acompañando con papas, pan o la guarnición que prefieras.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en recipiente hermético, refrigerada, hasta 2 días. La salsa puede espesarse un poco al reposar; basta añadir leche al recalentar para recuperar la textura original.

