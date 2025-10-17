Las mejores 33 frases para enviar en el Día de la Madre

El Día de la Madre se celebra cada tercer domingo de octubre.

En Argentina, el Día de la Madre se conmemora este domingo 19 de octubre. Esta fecha es celebrada por la mayoría de las familias del país y cuenta con ciertas costumbres: además de obsequiar presentes a quienes cumplen el rol materno, es habitual enviar mensajes afectuosos y expresiones de cariño a través de WhatsApp.

En 2025, el Día de la Madre será el 19 de octubre y coincidirá con un fin de semana largo, favoreciendo los festejos familiares. Por qué el Día de la Madre se celebra en octubre: el significado En Argentina, la celebración del Día de la Madre tiene raíces en la tradición de la Iglesia Católica: antiguamente, el 11 de octubre se conmemoraba la maternidad de la Virgen María. Con el paso del tiempo, esta conmemoración se incorporó al calendario oficial en distintos países; aunque en muchas naciones se trasladó a mayo, en Argentina se conservó la fecha en octubre.

Día de la Madre. Para establecer una fecha fija y facilitar la participación familiar, se decidió que la celebración se realizara el tercer domingo de octubre, considerando que los domingos resultan más prácticos para reunir a los seres queridos. De este modo, se reserva un momento especial para expresar cariño a mamá, entregarle un obsequio o simplemente disfrutar de tiempo compartido en familia. A continuación, algunos ejemplos para poder inspirarse.

El Día de las Madres es una celebración dedicada a honrar y expresar gratitud hacia las madres. Día de la Madre en la Argentina: 150 frases para enviar Mamá, siempre tenés una palabra de aliento cuando más lo necesito.

Aunque la distancia nos separe, siempre estás en mi corazón.

Te perdono por las veces que me retaste, era por mi bien.

Tu generosidad no tiene límites, gracias por enseñarme a dar sin esperar nada a cambio.

Mamá, tus abrazos son mi refugio en días difíciles.

Aunque no hablemos muy seguido, siempre pienso en vos.

Te admiro por tu fuerza y determinación, sos un ejemplo a seguir.

No hay palabras para expresar cuánto te extraño, mamá.

Gracias por estar siempre presente, incluso en los momentos más complicados.

Mamá, tu risa ilumina mi día, no importa cuán nublado esté.

Lo que más valoro de vos es tu capacidad de escucharme sin juzgar.

Las lecciones que me diste son un regalo que guardo en mi corazón.

A veces me gustaría poder volver atrás y disfrutar más tiempo con vos.

La forma en que me abrazabas de chico me hacía sentir invencible.

Mamá, tu amor es el mejor regalo que puedo recibir.

Aunque haya momentos difíciles, sé que siempre voy a poder contar con vos.

Gracias por enseñarme a ser fuerte y a luchar por mis sueños.

La vida sin vos no sería la misma, te necesito a mi lado.

Mamá, tu bondad es contagiosa, me esfuerzo por ser como vos.

Te agradezco por cada sacrificio que hiciste por mí.

A veces siento que no te lo digo lo suficiente, pero te quiero mucho.

Tus consejos siempre son acertados, aunque a veces me cueste aceptarlos.

Mamá, sos el corazón de nuestra familia, siempre uniendo a todos.

Aunque ya no estés aquí, tu legado vive en mí cada día.

Te admiro por tu capacidad de perdonar, me enseñaste a ser mejor.

Mamá, tus historias son mi refugio, siempre me hacen sonreír.

No importa cuán lejos esté, siempre siento tu amor.

Me encantaría tener un café contigo y charlar de la vida, como antes.

Tu apoyo incondicional me da fuerzas para seguir adelante.

Gracias por cada instante compartido, son tesoros en mi memoria.

Mamá, tu sabiduría es mi guía en momentos de duda.

No hay nada como el abrazo de mamá para sanar un día difícil.

A veces lamento no haber pasado más tiempo con vos, te extraño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.