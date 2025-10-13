lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 16:51
Imperdible.

Celebrá el Día de la Madre con un almuerzo especial en Altos de la Viña

Altos de la Viña invita a celebrar el Día de la Madre con almuerzo a la carta, brindis con mini torta, canasta dulce y sorteos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Día de la Madre en Altos de la Viña.

Día de la Madre en Altos de la Viña.

Lee además
Este día reúne a familias en homenajes, encuentros y regalos, manteniendo viva una tradición.
Calendario.

Cuándo es el Día de la Madre 2025
Sin casos de dengue en Jujuy (Foto ilustrativa)
Salud.

Jujuy sigue sin casos de dengue

Habrá almuerzo con menú a la carta, un brindis con mini torta incluida y, para continuar la celebración por la tarde, una canasta dulce. Además, se realizarán sorteos y premios dedicados a las mamás.

Reservá tu mesa y regalale un momento inolvidable”, indicaron.

La propuesta

  • Menú a la carta para elegir platos según el gusto de cada mesa.

  • Brindis de celebración con mini torta incluida.

33
Día de la Madre en Altos de la Viña.

Día de la Madre en Altos de la Viña.

  • Canasta dulce por la tarde para prolongar el encuentro.

  • Sorteos y premios para sorprender a las homenajeadas.

Reservas

  • Consultas y reservas: 388 479-0932.

Todo sobre Altos de la Viña

El hotel Altos de la Viña, Wine Hotel & Spa cuenta con piscina, centro de fitness y restaurante. Sus habitaciones tienen WiFi gratuita y se encuentra en San Salvador de Jujuy. Además, el establecimiento dispone una pista de tenis, un campo de fútbol y un minigolf. El Museo José Pasquini López está a 50 metros.

Las habitaciones del Altos de la Viña son luminosas y amplias y disponen de aire acondicionado, calefacción, TV por cable y baño privado. Todos los días se sirve un desayuno buffet. Además, el restaurante del hotel prepara platos regionales e internacionales. El spa cuenta con una bañera de hidromasaje y ofrece diversos tratamientos de belleza.

Los huéspedes pueden relajarse en las tumbonas junto a la piscina exterior o sumergirse en la piscina cubierta. También pueden jugar a fútbol, tenis o voleibol. Hay aparcamiento gratuito disponible. El Altos de la Viña, Wine Hotel & Spa se encuentra a 3 km de la iglesia de San Francisco y a 30 km del aeropuerto internacional Horacio Guzmán.

Embed

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

En la Antigüedad, los griegos agasajaban a Rea en la festividad de La Hilaria (15 de marzo). Siglos después, en la Inglaterra del XVII, el “Domingo de las Madres” permitió a hijos y trabajadores volver a casa con obsequios tras la misa.

En Estados Unidos, primero Julia Ward Howe impulsó una conmemoración de tono pacifista. Luego, Anna Jarvis promovió que el segundo domingo de mayo fuera el Día de la Madre, en homenaje a su madre; en 1914 el Congreso lo declaró feriado nacional. Con el tiempo, la propia Jarvis criticó la comercialización de la fecha.

Hoy, la mayoría de los países festeja en mayo, aunque hay excepciones: Panamá lo hace el 8 de diciembre y Argentina lo celebra el tercer domingo de octubre. La diversidad de calendarios refleja historias y tradiciones locales que se mantuvieron aun después de la oficialización estadounidense.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo es el Día de la Madre 2025

Jujuy sigue sin casos de dengue

Cortes de luz para el martes 14 de octubre en San Salvador de Jujuy y Puesto Viejo

Violencia de género: detienen a un joven tras agredir a una mujer embarazada en Loteo Bárcena

Abrieron una consulta sobre transporte para vecinos de San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
un jujeno sera premiado por la academia nacional de ingenieria video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Este martes no habrá clases a nivel nacional por una medida de fuerza de Ctera.
Educación.

¿Cuándo empieza el paro nacional docente?

Ingreso a primer año. video
Educación.

Empezaron las inscripciones para el ingreso a primer año: cómo hacerlo, link y requisitos

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel