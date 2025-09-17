miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 12:56
Imperdible.

Música, vinos y comida: el Hotel Altos de la Viña y Antropo Wines celebran la primavera

Un evento único para recibir la primavera en lo más alto de la ciudad. Música, vinos y comida en el Hotel Altos de la Viña junto a la bodega Antropo Wines.

Por  Analía Farfán
Antropo Wines

El icónico hotel Altos de la Viña junto a la bodega Antropo Wines, presentan el Bienvenida Primavera - Antropo Wines Edition el sábado 20 de septiembre de 17 a 22 horas, con música, vinos, comida, y un atardecer de ensueño.

Los cupos son limitados y las reservas se pueden realizar a través del link (click aquí), o al número 3885216546. La propuesta incluye un sándwich en pan de campo de vacío o vegetariano más una copa de vino de Antropo Wines. El precio es de $32.000 por persona, 50% off para menores de 12 años.

Altos de la Viña

El prestigioso hotel de la capital jujeña es gestionado integralmente por aadesa Hotel Management, empresa líder con 20 años de trayectoria en la industria de hotelería, turismo y ocio.

El nuevo espacio, que abrió sus puertas el 14 de diciembre, permite combinar la pasión por el vino, la hospitalidad con un entorno natural incomparable, ofreciendo una experiencia exclusiva que redefine el turismo y la vitivinicultura en la región.

Hotel Altos de la Viña

Acerca de aadesa Hotel Management

Aadesa Hotel Management es una empresa de gestión hotelera que forma parte del holding Glokal Group, con presencia en 14 países y con más de 60 hoteles gestionados bajo diferentes modelos de negocios, con una valuación de U$S 1.000 millones.

Actualmente, aadesa Hotel Management opera 18 hoteles con una valuación de U$S 270 millones. Con más de 20 años de experiencia en el sector, aadesa Hotel Management se especializa en el management integral de hoteles, ofreciendo a los inversores la tranquilidad de delegar el gerenciamiento en especialistas.

Para más información: aadesa.com.ar

Acerca de Antropo Wines

Fundada en diciembre de 2020 por Luciano Peirone y Sebastián Escalante, Antropo Wines surgió como la primera bodega urbana de Jujuy. En 2021, elaboraron el primer espumante de la provincia utilizando el método Champenoise, un producto que marcó el inicio de su especialización en espumantes.

