miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 15:58
Audiencia.

Caso Matías Jurado: "Él tiene derecho de declarar cuantas veces quiera"

El fiscal Guillermo Beller dio detalles sobre el avance de la investigación contra Matías Jurado, imputado por homicidios triplemente agravados.

Claudio Serra
Claudio Serra
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante una audiencia de control de imputación contra Matías Jurado, imputado por su presunta vinculación con la desaparición y posible homicidio de varias personas, diligencia que se hace en la Unidad Penal del barrio Gorriti.

“Ya ha tenido dos audiencias en las cuales se le ha hecho conocer los hechos por dos homicidios agravados, triplemente agravado cada uno de ellos”, recordó Guillermo Beller. Las víctimas confirmadas en un primer momento fueron Anachuri y Sosa.

El fiscal explicó que se llevará adelante una audiencia de control de imputación de manera presencial, en la que se ampliará la acusación. “Jurado había decidido declarar, se había declarado inocente, eso se había llevado a cabo en audiencias vía virtual, bueno ahora ya aquí de manera presencial vamos a poder hacer esa ampliación que refiero”, señaló.

Embed

Sobre la participación de las partes, confirmó que “tenemos dos víctimas confirmadas en cuanto a imputación. Han decidido constituirse como querellantes y han elegido como querella al Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del Ministerio Público de la Acusación. Se ha decidido hacerlo de manera virtual entonces va a tener una modalidad mixta, ellos van a poder presenciarla desde la sede”.

Las declaraciones de Matías Jurado

Además, recordó que el imputado puede declarar en cualquier momento: “Él tiene derecho de declarar cuantas veces quiera y en el momento que estime oportuno. Luego de conocer nuevo hecho, calificación y evidencias, el juez le cede la palabra a los fines de si quiere él declarar u obtenerse de hacerlo, sin que eso sea una presunción en su contra”.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Pericias psicológicas y psiquiátricas

En cuanto a las pericias, Beller informó que se están llevando adelante entrevistas con profesionales de Salta. La profesional vino y se entrevistó una sola vez con él hace aproximadamente diez días, pero tiene pactado seguir con estas entrevistas”.

Agregó el fiscal que “se concluye un informe que no solamente es en base a las entrevistas que se tiene sino también al análisis que se hace del historial clínico psicológico médico psiquiátrico de antecedentes”, precisó Beller.

Pruebas y avances de la investigación

El fiscal también destacó que la etapa de testigos está prácticamente cerrada: “Ya el tema de los testigos entendemos que ha sido abordado en un 100%. Lo que sí queda pendiente es recepcionar el informe del equipo de antropólogos que ha venido de Buenos Aires”.

“Queda todavía análisis de cámaras que es lo que más tiempo lleva porque son muchísimas que se analizan segundo a segundo para no perder la imagen. Hemos encontrado algunas más que pueden llegar a ser de relevancia y servir para la acusación que eventualmente se haga”, señaló Beller.

Sobre las pruebas de laboratorio, confirmó que “seguimos analizando, si bien no ha habido ningún otro resultado, seguimos con los mismos cuatro confirmados en laboratorio. Se empieza a descartar o armar un perfil nuevo, o de repente ya dejar la ropa para que luego pase un reconocimiento de las familias”, y concluyó que la investigación sigue avanzando de forma constante, a la espera de los resultados pendientes para fortalecer la acusación.

